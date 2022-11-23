O Kız 10. bölüm Kanal D canlı izle 📺 || O Kız 10. bölüm FULL HD tek parça canlı yayın

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sitare, ortaya çıkan gerçekler karşısında Doruk'a teslim olmuştur. Doruk, ortaya çıkan gerçekler ile birlikte Sitare'nin hayatını alt üst edecektir. Doruk ile iş birliği içerisine giren Ozan, gizemli bir anlaşma için el sıkışmış ve Sitare'ye meydan okuma planlarını çoktan yapmıştır. Bu planlar karşısında Sitare'nin hamlesi daha büyük olacaktır.