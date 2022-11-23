Kuruluş Osman 105. BÖLÜM İZLE 📺 | Kuruluş Osman son, yeni bölüm FULL HD ATV İZLE

KURULUŞ OSMAN 105. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

VALİDE İSMİHAN SULTAN YENİŞEHİR'E GELİYOR

Osman Bey'in fetihten fetihe koşması Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan'ın hiç hoşuna gitmez. Osman Bey'in önünü kesmek üzere Yenişehir'e gelir. İsmihan Sultan, Osman Bey'in önüne nasıl engeller koyacaktır? İsmihan Sultan'a bu konuda kimler yardım edecektir? Marmaracık Hisarı alınmış fakat şimdi akıllarda büyük bir soru işareti vardır. Osman Bey Marmaracık Hisarı'nı kime verecektir? Turgut Bey, Marmaracık Hisarı alındığı için oldukça mutludur. Marmaracık için yaptığı fedakarlıklara karşı Osman Bey'in tutumu ne olacaktır?