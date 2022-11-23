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    • Televizyon
    • 23.11.2022 20:10
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    • 23.11.2022 20:10
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    Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? YAYIN TARİHİ değişti! Çöp Adam dizisi neden ertelendi?

    Çöp Adam yayın tarihi bugün olarak belirlenirken, yapılan açıklamayla dizinin yayın tarihi 30 Kasım'a ertelendi. Peki, Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? Çöp Adam neden ertelendi? İşte detayar...

    takvim.com.tr
    Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? YAYIN TARİHİ değişti! Çöp Adam dizisi neden ertelendi?

    Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun olduğu Çöp Adam dizisinin bu akşam yayınlanması beklenirken gelen açıklamayla yayın tarihinin ertelendiği belirtildi.

    ÇÖP ADAM İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Dizinin ilk bölümü 23 Kasım günü yayınlanacaktı. Star TVyaptığı açıklama ile 30 Kasım 2022 tarihine ertelendiği açıklandı.

    ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından senaryoya çevrilen Çöp Adam dizisi; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikâyesini konu alıyor. Elçin Sangu tarafından canlandırılacak Peri karakteri bir banka müdürü. Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak.

        ÇÖP ADAM DİZİSİ OYUNCULARI

        Çöp Adam dizisi oyuncu kadrosu şu şekildedir;

        Elçin Sangu,

        Engin Altan Düzyatan,

        Sedef Avcı,

        Füsun Demirel,

        Salih Kalyon,

        Hülya Şen,

        Elçin Afacan,
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