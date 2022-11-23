Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine hayat vererek milyonların sevgisini kazanan Necati Şaşmaz katıldığı bir programda verdiği haber ile Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandırdı.Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te ekranlara gelen programına konuk oldu. Kurtlar Vadisi hakkında konuşan Necati Şaşmaz heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Yıllardır Kurtlar Vadisi'nin yeniden çekilmesini bekleyen sevenlerine müjde Şaşmaz'dan geldi. Peki, Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Yeni Kurtlar Vadisi oyuncuları kimler? İşte detaylar...