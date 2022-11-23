1 Kadın 1 Erkek yeniden mi çekilecek? Müjdeyi Demet Evgar verdi! 1 Erkek 1 Kadın ne zaman, nerede yayınlanacak?

Kanada'da Fransızca olarak yayınlanan "Un gars, une fille" isimli diziden uyarlanan 1 Kadın 1 Erkek dizisi yeniden ekranlara dönüyor.
1 KADIN 1 ERKEK NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Demet Evgar ve Emre Karayel'in başrolünde 1 Kadın 1 Erkek dizisi yıllar sonra yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Evgar, Twitter hesabı üzerinden 'Yakında' notuyla kısa bir video paylaşımında bulundu.
1 KADIN 1 ERKEK NEREDE YAYINLANACAK?
Dizinin eski bölümleri Netflix'de izlenebiliyor. Yeni bölümlerininse yine bir dijital kanal üzerinden yayınlanması bekleniyor.