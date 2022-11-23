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    • Televizyon
    • 23.11.2022 22:16
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    • 23.11.2022 22:16
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    1 Kadın 1 Erkek yeniden mi çekilecek? Müjdeyi Demet Evgar verdi! 1 Erkek 1 Kadın ne zaman, nerede yayınlanacak?

    İlk olarak 2011 yılında ekranlarda yer alan 1 Kadın 1 Erkek dizisi yeniden seyircisiyle buluşacak. Efsane dizinin müjdesi Demet Evgar'dan geldi. Uzun yıllardır birçok kanalda yayınlanan romantik komedi türündeki dizinin hayranları konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte 1 Kadın 1 Erkek dizisinin yayın tarihi...

    takvim.com.tr
    1 Erkek 1 Kadın yeniden mi çekilecek?

    Kanada'da Fransızca olarak yayınlanan "Un gars, une fille" isimli diziden uyarlanan 1 Kadın 1 Erkek dizisi yeniden ekranlara dönüyor.

    1 KADIN 1 ERKEK NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Demet Evgar ve Emre Karayel'in başrolünde 1 Kadın 1 Erkek dizisi yıllar sonra yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Evgar, Twitter hesabı üzerinden 'Yakında' notuyla kısa bir video paylaşımında bulundu.

    1 KADIN 1 ERKEK NEREDE YAYINLANACAK?

    Dizinin eski bölümleri Netflix'de izlenebiliyor. Yeni bölümlerininse yine bir dijital kanal üzerinden yayınlanması bekleniyor.

        1 ERKEK 1 KADIN KONUSU NEDİR?

        Zeynep ve Ozan 9 yıldır birlikte yaşamaktadır. Zeynep sürekli evlilik hayalleri kuran, romantizm düşkünü bir kadındır. Ozan ise sürekli cinselliği düşleyen ve romantizmden nefret eden bu yüzden de evlenmeyip birlikte yaşamayı sürdürmeyi düşünen bir erkektir. Bu iki kişinin başından geçen olaylar, yaşadıkları maceralar konu bütünlüğünün sağlandığı skeçler olarak aktarılmaktadır.

        Kadınlarla erkekler arasındaki ilişkilerin komik ve samimi bir üslupla anlatıldığı programda hayattan gündelik olaylar işlenmektedir. Zeynep ve Ozan çiftini merkez alarak insanların gündelik hayatı işlenen yapımda olaylar ev içinde, arabada, alışverişte, kayınvalidenin evinde, tatilde, spor merkezinde ve akla gelebilecek her yerde geçmekte; dünyadaki her çiftin yaşayabileceği komik durumları özgün, çok cesur ve doğal bir tarzla işlenmektedir. Karakterlerin birbirinden zıt duygusal dünyaları ve aralarındaki ufak tefek çekişmeler programın mizahi yönünü ortaya çıkarmaktadır.

        1 ERKEK 1 KADIN OYUNCULARI KİMLER?

        Zeynep Yıldırım (Demet Evgar) — 2005 yılından beri Ozan'la nişanlı olan Zeynep daha önceleri iletişim sektöründe çalışmıştır. Bir dönem üniversiteye yeniden başlayıp psikoloji üzerine lisans eğitimi almış fakat eğitimini yarıda bırakmıştır. Pastane sahibidir ve blogger'dır.

        Ozan Karaman (Emre Karayel) — Orta düzeyli bir yazılım firmasının sahibi olan Ozan evlilik ve çocuk sahibi olma fikrine sıcak bakmayan, bu nedenle Zeynep'le olan ilişkisini nişanlı olarak sürdürmek isteyen bir erkektir. Futbol en büyük hobisidir ve Fenerbahçe aşığıdır.
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        Haberler Televizyon 1 Kadın 1 Erkek yeniden mi çekilecek? Müjdeyi Demet Evgar verdi! 1 Erkek 1 Kadın ne zaman, nerede yayınlanacak?
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