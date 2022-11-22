Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu? Star Yalı Çapkını yeni bölümü Cuma yayınlanacak mı, saat kaçta? 2 ödül birden aldı

Yalı Çapkını bu hafta var mı yok mu sorusu sıkça araştırılır oldu. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde Afra Saraçoplu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor. 10. bölümü merakla beklenirken bir yandan da yeni bölüm ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aranıyor.
YALI ÇAPKINI BU HAFTA VAR MI YOK MU?
Yalı Çapkını 10. bölümüyle 25 Kasım 2022 Cuma günü saat 20:00'da yayınlanacak.
YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANMAYACAK MI?
Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler bu yüzden yeni bölümün yayınlanmama olasılığı var mı merak ediyor. Konu ile ilgili Twitter'dan açıklama yapan yapım, "Fragmanı biz de paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Çok az kaldı!" ifadelerini kullandı.
YALI ÇAPKINI ÖDÜL KAZANDI MI, NE ÖDÜLÜ?
Twitter resmi hesaptan yapılan paylaşıma göre Yalı Çapkını dizisi, 8.Altın 61 Ödüllerinde "Yılın en iyi dizisi" ve "Yılın en iyi çıkış yapan erkek oyuncusu" ödülünü aldı.