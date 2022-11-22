Behzat Ç'nin yeni hikayesi 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' ile ekranlara geliyor. Dizinin başrolü Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dizinin yayın tarihini açıkladı. Betzat Ç tutkunları dizi hakkında aramalara başladı. Peki, BEHZAT Ç yeni sezon ne zaman, hangi kanalda platformda? Behzat Ç: Çekiç ve Gül yeni sezon oyuncuları kimler? İşte merak edilenler!