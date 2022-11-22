Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 10. bölüm CANLI İZLE | ATV BEN BU CİHANA SIĞMAZAM yeni bölüm CANLI izle kesintisiz

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam Salı akşamları yeni bölümleriyle fırtınalar estirmeye devam ediyor. Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki dizide geçtiğimiz günlerde yönetmen değişikliğine gidildi. Onur Tan'ın yerine Mustafa Şevki Doğan yönetmen koltuğuna oturdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 10. bölüm CANLI İZLEME EKRANI!
👉ATV BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ 10. BÖLÜM CANLI İZLE
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin konusu şöyle:
Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda geçirdiği bir yaralanma sonucu doktor Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.
Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan İstanbul'a dönmek zorunda kalır.
Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NEREDE ÇEKİLDİ?
Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri, Binbir Gece Masallarının başkentinde gerçekleştirildi.
Dizi ekibi İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için İpek Yolu'nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gitti.
Özbekistan çekimlerinden sonra İstanbul'a dönen ekip çekimlere tüm hızıyla devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri İstanbul'da Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde yapılıyor.