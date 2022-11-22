Arka Sokaklar'ın neden yayınlanmadığı belli oldu! Öğrenince çok şaşıracaksınız! Ekipten kötü haber meğer sebebi...

637 bölümdür ekran macerasını hız kesmeden sürdüren Arka Sokaklar dizisi ara verdi. Ekranların en uzun soluklu dizisi hakkında final iddiaları sosyal medyada büyük yankı bulurken, nedeni merak konusu oldu. Bilindiği üzere dizinin yapım şirketinin kanaldan ödeme alamamasından ötürü ara verme kararı alındığı iddia edilmişti.
ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Erler Film yetkilileri, kanaldan ödeme alamadıkları yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanladı. Peki neden 45 günlük ara verildi?
ARKA SOKAKLAR NEDEN ARA VERDİ?
Ara verme kararının yapımcı Türker İnanoğlu'nun kararı olduğu öğrenilirken Kanal D'nin ilerleyen süreçte nasıl bir yayın planı uygulayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.
Yönetmenlik koltuğunda Orhan Oğuz'un oturduğu ve televizyon ekranlarının en uzun ömürlü yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisinin yalnızca 1 bölüm stoğu bulunuyor.