Arka Sokaklar'ın neden yayınlanmadığı belli oldu! Öğrenince çok şaşıracaksınız! Ekipten kötü haber meğer sebebi...

ARKA SOKAKLAR NEDEN ARA VERDİ?

Ara verme kararının yapımcı Türker İnanoğlu'nun kararı olduğu öğrenilirken Kanal D'nin ilerleyen süreçte nasıl bir yayın planı uygulayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Yönetmenlik koltuğunda Orhan Oğuz'un oturduğu ve televizyon ekranlarının en uzun ömürlü yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisinin yalnızca 1 bölüm stoğu bulunuyor.