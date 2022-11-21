Yalı Çapkını fragmanı neden yok, 10. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yalı Çapkını 10. Bölüm fragmanı yayın tarihi ve saati...

Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Geçtiğimiz günlerde 9. bölümü ile izleyicileri ile buluşan dizi son bölümüyle nefes kesti. Yeni fragmanın 4 gündür yayınlanmamasının ardından dizinin hayranları konuyu araştırmaya başladı.
YALI ÇAPKINI FRAGMANI NEDEN YOK?
Yalı Çapkını dizi fragmanının yayınlanmama sebebine dair henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Fragmanın neden yayınlanmadığı bilinmiyor. Konu hakkında bir gelişme kaydedildiğinde haberimiz güncellenecektir.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?
Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.