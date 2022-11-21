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    • Televizyon
    • 21.11.2022 15:28
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    • 21.11.2022 15:28
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    The Walking Dead BİTTİ Mİ? TWD final bölümü yayınlandı mı? The Walking Dead dizisi yeni bölüm, yeni sezon gelmeyecek mi?

    The Walking Dead final bölümü hakkında araştırmalar hız kazandı. 12 yıl boyunca nefesleri kesen The Walking Dead dizisi hakkında üzücü bir haber geldi. Peki, The Walking Dead BİTTİ Mİ? TWD final bölümü yayınlandı mı? The Walking Dead dizisi yeni bölüm gelmeyecek mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    The Walking Dead BİTTİ Mİ?

    Yayımlandığı 12 yıl boyunca nefesleri kesen The Walking Dead dizisi hakkında izleyicilerini üzen haber geldi. Peki, The Walking Dead BİTTİ Mİ? TWD final bölümü yayınlandı mı? The Walking Dead dizisi yeni bölüm, yeni sezon gelmeyecek mi? İşte merak edilenler!

    Frank Darabont ve Angela Kang ikilisi tarafından televizyona uyarlanan "The Walking Dead" 12 yılın ardından ekranlara veda etti.
    "The Walking Dead" 11 sezonluk ve 177 bölümlük saltanatını Pazar gecesi sona erdirdi.

    Final bölümü "Rest in Peace" Daryl Dixon (Norman Reedus) ve Carol Peletier (Melissa McBride) önderliğinde hayatta kalan son kişilerin The Commonwealth'e karşı mücadelesini konu aldı. Dizinin sonu, hayranları çok sayıda yan ürün için hazırlarken, kapanış görevi görüyor.

    Başrollerini Lincoln ve Gurira'nın paylaştığı yakında çıkacak olan "The Walking Dead" spin-off'unu oluşturan bu sürpriz sahne, programın geri kalanı tamamlandıktan sonra geçen yaz Georgia stüdyosunda tam bir gizlilik içinde çekildi. "The Walking Dead: Dead City" dizisinin Nisan 2023'te yayınlanması planlanıyor.

        Frank Darabont tarafından geliştirilen "The Walking Dead" (Yürüyen Ölüler), Robert Kirkman, Tony Moore ve Charlie Adlard'ın aynı adlı çizgi romanına dayanıyor. Dizinin başrolünde, geçirdiği bir kaza sonrası girdiği komadan beklenmedik biçimde uyanan ve artık tüm dünyaya George A. Romero'nun korku filmlerindeki zombileri andıran etobur aylakların egemen olduğunu keşfeden şerif yardımcısı Rick Grimes rolüyle Andrew Lincoln yer alıyor.

        Grimes, bulunduğu hastaneden ayrılarak ailesini bulmak için yola koyulur ve yol boyunca bu yeni dünya düzeninde sağ kalmayı başarabilmiş, kendisi gibi yaşam savaşı veren diğer birçok kişiyle karşılaşır ve yola onlarla devam ederek kendi grubunu oluşturur.

        31 Ekim 2010'da başlayan dizi, gösterimi süresince düzenli olarak olumlu eleştiriler aldı ve En İyi Televizyon Dizisi dalında bir Altın Küre ile bir Writers Guild of America ödülüne aday gösterildi.
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        Haberler Televizyon The Walking Dead BİTTİ Mİ? TWD final bölümü yayınlandı mı? The Walking Dead dizisi yeni bölüm, yeni sezon gelmeyecek mi?
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