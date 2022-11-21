Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 21.11.2022 01:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.11.2022 06:59
    ABONE OL

    Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 BAŞVURU EKRANI: Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, yarışmacılar kimler?

    Merakla beklenen Survivor 2023 başvuruları başladı. Başvuruda bulunmak isteyenleri bu yıl sürprizler bekliyor. Peki, Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, yarışmacılar kimler? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, yarışmacılar kimler?

    Ekranların sevilen yarışması Survivor için geri sayım başladı. 2023 Survivor ne zaman başlıyor? 2023 Survivor yarışmacıları kimler? Sorgulamaları her gün gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Başvurular hakkında araştırmalar devam ederken yarışma ile ilgili her geçen gün yeni iddialar ve haberler ortaya çıkıyor. Konuya dair bilgileri haberimizde derledik.

    SURVİVOR 2023 BAŞVURU FORMU

    Survivor Başvuru formu, aşağıdaki alanlardan oluşacak. Bu alanları eksiksiz doldurup gönderen kişiler, sonraki aşama için değerlendirmeye tabi tutulabilecek.

    Adınız (*)
    Soyadınız (*)
    Cinsiyetiniz (*)
    E-posta Adresiniz (*)
    Boyunuz : (*)
    Kilonuz : (*)
    İş Telefonunuz
    Ev Telefonunuz (*)
    Cep Telefonunuz (*)
    Yaşadığım Şehir (*)


    Semt :
    Doğum Tarihiniz (*)
    Doğum Yeriniz:
    Sorulduğu Zaman Nereliyim Diyorsunuz
    Mesleğiniz nedir? (*)
    En Son Bitirdiğiniz Okul Adı Ve Bölümü
    En Son Bitirdiğiniz Okul Adı Ve Bölümü
    Medeni Durumunuz
    Çocuğunuz Var Mı?
    Varsa Kaç Çocuğunuz Var?
    Daha önce survivorlardan hangi yarışmacıyı kendinize yakın buluyorsunuz? Neden?
    Sigara kullanıyormusunuz? Kullanıyorsanız sıklık derecesini yazınız.
    Hangi sporları yapıyorsunuz?Profesyonellik derecesini açıklayınız.
    Ciddi herhangi bir sağlık probleminiz, düzenli alınması gereken bir ilaç ve alerjiniz var mı?
    Yüzme biliyor musunuz? Derecesini yazınız .
    Survivor'a neden katılmak istiyorsunuz ?
    Survivor'a katılmak için hangi özelliklerinize güveniyorsunuz ?
    Üç kelime ile kişiliğinizi tarif ediniz.
    Survivor'a yarışmacı olarak katılma şansı elde ederseniz en az ve en çok neden zorlanacağınızı düşünüyorsunuz ?
    Kazanırsanız ödülü ne için harcamayı düşünüyorsunuz ? (*)
    Bugüne kadar yaptığınız en büyük çılgınlık nedir ?
    Bugüne kadar başınıza gelen en talihsiz olay nedir ?
    Bugüne kadar başınıza gelen en güzel olay nedir ?
    Kendiniz ile ilgili anlatabileceğiniz en ilginç şey nedir ?
    Survivor'a başvuran veya katılan başka kimseyi tanıyormusunuz ?Yakınlığığınız nedir?İsimlerini yazınız.
    Başvurduğunuz yada katıldığınız başka televizyon programları var mı?Varsa neler ?
    İlk fotoğrafınız
    Boydan fotoğrafınız (ilkinden farklı)
    Videonuz (Max: 100 MB ve mp4 olmalıdır) (*)

        SURVİVOR 2023 BAŞVURU FORMU: https://www.tv8basvuru.com/basvuru/survivor/2 linki üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz!

        SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Survivor genellikle MasterChef programının bitiminin hemen ardından yayınlanmaya başlıyor. Survivor'un Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından yeni sezona başlaması bekleniyor. Henüz Survivor 2023 yayın tarihi ile ilgili TV8'den ve Acun Ilıcalı'dan resmi bir açıklama gelmedi.

        Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu?

        Sosyal medyada Survivor 2023 kadrosu ile ilgili çeşitli isimler yer alsa da henüz kanaldan ve Acun Ilıcalı'dan resmi bir açıklama gelmedi. 2023 All Star fenomenler kadrosunda Hakan Hatipoğlu, Faster Abdü, Merve Yalçın, Yaren Alaca, Furkan Kızılay ve Semih Öztürk gibi isimlerin yer alacağı iddia edildi. Herhangi bir duyuru yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatı!
        Haberler Televizyon Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 BAŞVURU EKRANI: Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, yarışmacılar kimler?
            SON DAKİKA