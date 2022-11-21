Kardeşlerim dizisinde veda şoku! İzleyici 'Sakın ölme' dese de cenazesi kalkıyor! Diziden ayrılacağı 69. bölümde kesinleşen oyuncu...

Kardeşlerim dizisinde veda şoku! İzleyici 'Sakın ölme' dese de cenazesi kalkacak! Diziden ayrılacağı 69. bölüm fragmanıyla kesinleşti! Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak'ın yer aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim yeni bölümüyle ortalığı kasıp kavuracak.
KARDEŞLERİM 69. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim 69. bölüm fragmanıyla heyecan yarattı. Fragmanda 'Ah kalbim' ve "O çocuk geçmişteki hatadan başka hiçbir şey değil!" sözleri dikkat çekti. Peki yeni bölümde neler olacak?
AHMET- ÖMER CEPHESİ
Ahmet, Ömer'in geçmişteki bir hata olduğunu söylüyor. Ömer, babasının onu isteyip istememesinin onun için hiçbir fark yaratmadığını anlatıyor.
Şengül yine ortalığı karıştırmaya hazırlanıyor ve Ahmet'e Ömer'i ikna edebileceğini söylüyor. Tabi 'biz anlaşabilirsek' diye de şart koşuyor. Ömer ile yüzleşen Ahmet tahminen Şengül yüzünden 'Ne biçim bir ailesiniz siz' diyor. Ömer gözleri öfke dolu Ahmet'i dinliyor.
DORUK- ASİYE CEPHESİ
Süsen tuvalette Doruk ile Asiye hakkında konuşurken Asiye'ye yakalanıyor Doruk, annesine Asiye'yi akşam yemeğine davet etmesini söylüyor.
BERK- AYBİKE CEPHESİ
Leyla ile anlaşan Berk okulda el ele dolaşıyor. Aybike'de bu anlara tanıklık ediyor. Her ne kadar Asiye, Aybike'nin yanında olmaya çalışsa da bu durumu kolay kolay kabullenemeyeceğe benziyor.