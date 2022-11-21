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    • Televizyon
    • 21.11.2022 23:41
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    • 21.11.2022 23:41
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    Kardeşlerim dizisinde veda şoku! İzleyici 'Sakın ölme' dese de cenazesi kalkıyor! Diziden ayrılacağı 69. bölümde kesinleşen oyuncu...

    Kardeşlerim 69. bölümü merakla beklenirken fragmandaki sahneler damga vurdu. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölümü şimdiden konuşulmaya başlandı. Yeni bölümüyle Cumartesi akşamı yayınlanacak olan fenomen dizide bir oyuncunun gidişi herkesi şoke ediyor.

    Kardeşlerim dizisinde veda şoku!

    Kardeşlerim dizisinde veda şoku! İzleyici 'Sakın ölme' dese de cenazesi kalkacak! Diziden ayrılacağı 69. bölüm fragmanıyla kesinleşti! Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak'ın yer aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim yeni bölümüyle ortalığı kasıp kavuracak.

    KARDEŞLERİM 69. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim 69. bölüm fragmanıyla heyecan yarattı. Fragmanda 'Ah kalbim' ve "O çocuk geçmişteki hatadan başka hiçbir şey değil!" sözleri dikkat çekti. Peki yeni bölümde neler olacak?

    AHMET- ÖMER CEPHESİ

    Ahmet, Ömer'in geçmişteki bir hata olduğunu söylüyor. Ömer, babasının onu isteyip istememesinin onun için hiçbir fark yaratmadığını anlatıyor.
    Şengül yine ortalığı karıştırmaya hazırlanıyor ve Ahmet'e Ömer'i ikna edebileceğini söylüyor. Tabi 'biz anlaşabilirsek' diye de şart koşuyor. Ömer ile yüzleşen Ahmet tahminen Şengül yüzünden 'Ne biçim bir ailesiniz siz' diyor. Ömer gözleri öfke dolu Ahmet'i dinliyor.

    DORUK- ASİYE CEPHESİ

    Süsen tuvalette Doruk ile Asiye hakkında konuşurken Asiye'ye yakalanıyor Doruk, annesine Asiye'yi akşam yemeğine davet etmesini söylüyor.

    BERK- AYBİKE CEPHESİ

    Leyla ile anlaşan Berk okulda el ele dolaşıyor. Aybike'de bu anlara tanıklık ediyor. Her ne kadar Asiye, Aybike'nin yanında olmaya çalışsa da bu durumu kolay kolay kabullenemeyeceğe benziyor.

        SEVGİ- ŞEVVAL CEPHESİ

        Sevgi kilitli kaldığı yerde canı ile uğraşıyor. Şevval fragmanda 'artık esir hayatın sona eriyor' diyerek Sevgi'ye doğru giderken Sevgi kalp sancısı ile kıvranıyor.

        SEVGİ TEYZE ÖLÜYOR MU?

        69. bölüm fragmanında Seygi teyze aniden yere yığılıyor. Yıldız Kültür'ün canlandırdığı Segi teyze karakterinin ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak.

        Öte yandan dizinin izleyicilerinin bir kısmı Sevgi teyzenin öleceğini düşünüyor. Buna göre ünlü oyuncu Yıldız Kültür diziden heran ayrılabilir. Henüz bir açıklama gelmezken gelişmeler oldukça Takvim.com.tr''den takip edebilirsiniz.
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