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    • 21.11.2022 12:36
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    • 21.11.2022 12:36
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    Flaş açıklama geldi! Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı mı, neden? 'Gerçek hikayede..'

    Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü sorusu Cuma akşamki bölümle birlikte gündeme geldi. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoglu'nun paylaştığı fenomen dizi Yalı Çapkını 9. bölümüyle yayınlandı. Dizinin son bölümünde Suna'nın kardeşini boğulmaktan kurtarmak için babasına arkadan vurması damga vurdu. Sahneyi izleyen izleyiciler 'Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı mı, neden? ' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Peki neler oluyor?

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü?

    Yalı Çapkını 9. bölüm finaliyle herkesi şoke etti. Dizinin son sahnesinde Kazım Ağa aldığı darbeyle yatağa yığıldı. Suna'nın Seyran'ı kurtarma çabası ölümle mi sonuçlandı? Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? İzleyiciden 'İmkansız' yorumu gelirken konuya ilişkin flaş açıklamalar da peş peşe geldi. İşte detaylar...

    Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi 18 Kasım akşamı 9. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecanlı anlara sahne olan son bölümde Suna, kız kardeşini Kazım'ın elinden kurtarmak için Kazım'ın kafasına dambılla vurdu.

    Kazım Ağa son sahnede kanlar içinde yatakta kaldı.

    Seyirciler, "Yalı Çapkını Kazım ölecek mi" merak ediyor. Peki Yalı Çapkını Kazım Ağa ölüyor mu, Diren Polatoğulları diziden ayrılacak mı? Gerçek hikayede ne oluyor? İşte detaylar...

    YALI ÇAPKINI KAZIM AĞA ÖLDÜ MÜ?

    Yalı Çapkını Kazım Ağa'nın akıbeti yeni bölümde belli olacak.

    Dizinin en dikkat çeken karakteri olduğu düşünülen Kazım, seyircilerin yorumuna göre diziden ayrılmayacak. 'İmkansız' yorumları geldi.

        DİREN POLATOĞULLARI YALI ÇAPKINI DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN?

        Oyuncu Diren Polatoğulları da konuya ilişkin herhangi bir ayrılık açıklaması yapmadı.

        25 Kasım'da yayınlanacak olan 10.bölümde Kazım'ın hastaneye kaldırılması ve kurtarılması bekleniyor.

        YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

        Dizinin 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

        GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

        Son günlere damgasını vuran Yalı Çapkını dizisinin konusu, gerçek hikayeden esinlenip esinlenilmediği merak konusu olmuştu. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, söz konusu dizinin konusu ile ilgili konuştu.

        Budayıcıoğlu, "Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı" dedi. Yalı Çapkını hikayesinin çok sevdiği bir hikaye olduğunu söyleyen Budayıcıoğlu şunları söyledi:

        "Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum.Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka"

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