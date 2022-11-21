Flaş açıklama geldi! Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı mı, neden? 'Gerçek hikayede..'

Yalı Çapkını 9. bölüm finaliyle herkesi şoke etti. Dizinin son sahnesinde Kazım Ağa aldığı darbeyle yatağa yığıldı. Suna'nın Seyran'ı kurtarma çabası ölümle mi sonuçlandı? Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? İzleyiciden 'İmkansız' yorumu gelirken konuya ilişkin flaş açıklamalar da peş peşe geldi. İşte detaylar...
Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi 18 Kasım akşamı 9. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecanlı anlara sahne olan son bölümde Suna, kız kardeşini Kazım'ın elinden kurtarmak için Kazım'ın kafasına dambılla vurdu.
Kazım Ağa son sahnede kanlar içinde yatakta kaldı.
Seyirciler, "Yalı Çapkını Kazım ölecek mi" merak ediyor. Peki Yalı Çapkını Kazım Ağa ölüyor mu, Diren Polatoğulları diziden ayrılacak mı? Gerçek hikayede ne oluyor? İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI KAZIM AĞA ÖLDÜ MÜ?
Yalı Çapkını Kazım Ağa'nın akıbeti yeni bölümde belli olacak.
Dizinin en dikkat çeken karakteri olduğu düşünülen Kazım, seyircilerin yorumuna göre diziden ayrılmayacak. 'İmkansız' yorumları geldi.