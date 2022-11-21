Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 21.11.2022 16:58
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    • 21.11.2022 17:01
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    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE İZLE - 21 KASIM 2022 | Gülizar babasına dönecek mi?

    Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Cemile, yeni evine ilk adımı canlı yayında atacak! O anlar Esra Erol'da. Gülizar babası ile kavuştu. Babası, "Kızım dön evine." dedi. Gülizar şimdi ne yapacak? "Birliktelik yaşadığım Hüseyin'den, 6 aylık bebeğim var. Çocuğumuzu kabul etmiyor." diyen Seda ekran başına kilitleyecek. Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınında Esra Erol'da...

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    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    Cemile, yeni evine ilk adımı canlı yayında atacak! O anlar Esra Erol'da.


    Gülizar babası ile kavuştu. Babası, "Kızım dön evine." dedi. Gülizar şimdi ne yapacak?
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        Haberler Televizyon ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE İZLE - 21 KASIM 2022 | Gülizar babasına dönecek mi?
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