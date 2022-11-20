Kızılcık Şerbeti 5. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Seni öldürürüm kadın' Fatih Doğa'nın üzerine gidiyor! Boşanacaklar mı?

Öte yandan Doğa ve Fatih arasındaki tartışmalar büyüyor. Fatih, 'Evli bir kadının gece dışarı çıkması hiç hoş değil, Ben erkeğim çıkarım.' diyor.

Doğa Fatih'in bu çıkışları karşısında gözyaşlarına hakim olamazken, Fatih ise Doğa'ya sesini yükselterek, 'Benim de ailemin de yapısı bu sen de kabul etmek zorundasın' diyor.

İzleyiciler ise bu tartışmanın üzerine 'Boşanacaklar mı?' sorusunu yöneltti. Çiftin son durumu yeni bölümde belli olacak.