Kızılcık Şerbeti 5. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Seni öldürürüm kadın' Fatih Doğa'nın üzerine gidiyor! Boşanacaklar mı?

Kızılcık Şerbeti 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi her hafta ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Cuma akşamlarının sevilen dizisi 4. bölümüyle 18 Kasım'da yayınlandı. 4. bölümü izleyenler merakla 5. bölüm fragmanını araştırmaya koyuldu. İşte detaylar...
KIZILCIK ŞERBETİ 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Kızılcık Şerbeti'nin 5. bölüm fragmanı yayında! Fragmanda Kıvılcım şiddet gören bir kadını kurtarıyor.
Pembe o anlarda panikle olanları izlerken şiddet uygulayan adamın 'Seni öldürürüm kadın' diyerek bağırdığı görülüyor.
Öte yandan Doğa ve Fatih arasındaki tartışmalar büyüyor. Fatih, 'Evli bir kadının gece dışarı çıkması hiç hoş değil, Ben erkeğim çıkarım.' diyor.
Doğa Fatih'in bu çıkışları karşısında gözyaşlarına hakim olamazken, Fatih ise Doğa'ya sesini yükselterek, 'Benim de ailemin de yapısı bu sen de kabul etmek zorundasın' diyor.
İzleyiciler ise bu tartışmanın üzerine 'Boşanacaklar mı?' sorusunu yöneltti. Çiftin son durumu yeni bölümde belli olacak.