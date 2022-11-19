Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programı, seyirciden büyük ilgi görmüştü.
KISMETSE OLUR GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Kısmetse Olur oplam 2 sezon süren ve final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen yarışmacılarıyla gündeme gelen program hakkında hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Kadınlar ve erkekler evi arasında yaşananlar ile yarışmacılar arasındaki aşkları konu edinen programın yeniden başlayacağı iddia edildi.
KISMETSE OLUR EXXEN'DE YAYINLANACAK İDDİASI
Yayınlandığı dönemde büyük bir çıkış yakalayan ve eski bölümleri halen izlenmeye devam eden Kısmetse Olur programının popülaritesi, yapımcıların dikkatini çekti.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformundan Kısmetse Olur'un entrikalarını ve kavgalarını özleyenler için bir müjde geldi. Bir döneme damgasını vuran bazı dizi ve programları bünyesinde toplayan Exxen'in, Kısmetse Olur için de çalışmalara başladığı iddia edildi.