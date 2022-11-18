BUGÜN ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 18 Kasım 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı kim?

TV8 kanalında ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi günün en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Gündüz kuşağının sevilen yarışma programında bugün bir isim 50 bin TL para ödülünü kazanacak. Programın izleyicileri TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 50 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? 18 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte cevaplar!