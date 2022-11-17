Doya Doya Moda Hülya neden yok, elendi mi? 17 Kasım Doya Doya Moda Hülya yarışmayı neden bıraktı? Acı haberle sarsıldı!

DOYA DOYA MODA HÜLYA NEDEN YOK?

Doya Doya Moda Yenidoğmuş, alışverişe başladı ancak bitiremedi. Yarışmayı yarıda bırakmak zorunda kalan Hülya ailesinden kötü bir haber alınca apar topar İzmir'e gitti. Bu nedenle bugün podyumda yer almadı.

DOYA DOYA MODA HÜLYA KİMDİR?

Hülya Yenidoğmuş, 33 yaşındadır. Evli ve 8 yaşında bir çocuğu bulunan Hülya, bir kurumda yöneticilik yapıyor. Hülya Yenidoğmuş, 'Moda benim için herkesle aynı olmamayı ve farklı olmayı ifade ediyor.