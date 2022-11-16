Behzat Ç'nin yeni hikayesi 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' ile ekranlara geliyor. Dizinin başrolü Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dizinin yayın tarihini açıkladı. Betzat Ç tutkunları dizi hakkında aramalara başladı. Peki, BEHZAT Ç yeni sezon ne zaman, hangi kanalda platformda? Behzat Ç: Çekiç ve Gül yeni sezon oyuncuları kimler? İşte merak edilenler!
YENİ SEZON NE ZAMAN?
Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dizinin yayın tarihini açıkladı. Merakla beklenen Behzat Ç. 6 Aralık Salı günü BluTV'de yayınlanmaya başlayacak.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği BluTV'nin yeni orijinal içeriğinde Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna yeni sezonda yeni isimler de eklendi.