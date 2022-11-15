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    • Televizyon
    • 15.11.2022 09:43
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    • 15.11.2022 09:43
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    Yıllardır beklenen müjde! Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? 2023 Kurtlar Vadisi yeni kadrosu, oyuncuları kimler olacak, ne zaman başlayacak?

    Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine hayat vererek milyonların sevgisini kazanan Necati Şaşmaz katıldığı bir programda verdiği haber ile Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandırdı.Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te ekranlara gelen programına konuk oldu. Kurtlar Vadisi hakkında konuşan Necati Şaşmaz heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Yıllardır Kurtlar Vadisi'nin yeniden çekilmesini bekleyen sevenlerine müjde Şaşmaz'dan geldi. Peki, Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Yeni Kurtlar Vadisi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu?

    Kurtlar Vadisi bir döneme damga vuran ve yreting rekorları kıran efsane diziler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kurtlar Vadisi ne zaman sorusu yer aldı. İşte Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz tarafından yapılan açıklamalar....

    KURTLAR VADİSİ GERİ DÖNÜYOR MU?

    Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümlerinin geleceği sinyalini vererek "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi. Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerine yer verdi.

    YENİ KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Şaşmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2023 Ocak ayında dizinin çekimlerine başlanacaüını aktardı.

        HAYRANLARINI KORKUTMUŞTU

        Geçtiğimiz hafta kalbinde yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye başvuran ünlü oyuncu hayranlarını korkutmuştu. Ancak sağlık sorununun kontrol altına alınması herkese rahat bir nefes aldırdı.

        DİZİDE YER ALMASI İSTENEN ANA KARAKTERLER

        Raci Şaşmaz / Necati Şaşmaz Ali Candan / Polat Alemdar Aslan Akbey tarafından eğitilen bir devlet ajanıdır.

        Özgü Namal Elif Eylül Polat Alemdar'ın sevgilisidir. Avukattır.

        Selçuk Yöntem Aslan Akbey Polat Alemdar'ın akıl hocasıdır. KGT'nin başkanıdır. Doğu Eşrefoğlu tarafından eğitilmiştir.

        Oktay Kaynarca Süleyman Çakır Mafya babasıdır. Polat'ın can dostu ve ortağıdır.

            Gürkan Uygun Memati Baş Süleyman Çakır'ın sağ koludur.

            Kenan Çoban Abdülhey Çoban Polat Alemdar'ın adamıdır.

            Erhan Ufak Güllü Erhan/Erhan Ufuk Seyfo Dayı'nın yeğenidir.

            İpek Tenolcay Nesrin Çakır Süleyman Çakır'ın karısı ve Laz Ziya'nın kızıdır.

            Seray Sever Derya Çakır Süleyman Çakır'ın kız kardeşidir.

            Müge Ulusoy Meral Yılmaz Nesrin Çakır'ın kardeşi ve Laz Ziya'nın kızıdır.

            Hande Kazanova Canan Çavan Elif'in arkadaşıdır. Avukattır.

            Begüm Kütük Yaşaroğlu Safiye Karahanlı Mehmet Karahanlı'nın kızıdır.

            Güven Hokna Nergiz Karahanlı Mehmet Karahanlı'nın eşi ve Safiye'nin annesidir.
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            Haberler Televizyon Yıllardır beklenen müjde! Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? 2023 Kurtlar Vadisi yeni kadrosu, oyuncuları kimler olacak, ne zaman başlayacak?
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