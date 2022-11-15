Yıllardır beklenen müjde! Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? 2023 Kurtlar Vadisi yeni kadrosu, oyuncuları kimler olacak, ne zaman başlayacak?

Kurtlar Vadisi bir döneme damga vuran ve yreting rekorları kıran efsane diziler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kurtlar Vadisi ne zaman sorusu yer aldı. İşte Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz tarafından yapılan açıklamalar....
KURTLAR VADİSİ GERİ DÖNÜYOR MU?
Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümlerinin geleceği sinyalini vererek "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi. Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerine yer verdi.
YENİ KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Şaşmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2023 Ocak ayında dizinin çekimlerine başlanacaüını aktardı.