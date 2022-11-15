Yıllardır beklenen müjde! Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? 2023 Kurtlar Vadisi yeni kadrosu, oyuncuları kimler olacak, ne zaman başlayacak?

Kurtlar Vadisi bir döneme damga vuran ve yreting rekorları kıran efsane diziler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kurtlar Vadisi ne zaman sorusu yer aldı. İşte Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz tarafından yapılan açıklamalar....