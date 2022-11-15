Hikayesi gerçek Yalı Çapkını’nda flaş ayrılık kararı! Başrolün fişini çektiler! Ferit Suna’nın başını yaktı! ’Beril Bozam gitme’

Onu göre Kazım Ağa ise ne olup bittiğini öğrenmek için Esme'yi sessizce kenara koyup kızlarını dinlemeye başlamıştı. Seyran'ın Suna'ya söylediği 'Bir insan kardeşinin kocasını niye öper ki' sözlerini duyan Kazım Ağa çıldırmış bir şekilde odaya dalarak önce Seyran'ı sonra Suna'yı tartaklamıştı.

Kızını istemediği biriyle evlendirmeye karar veren Kazım Ağa yeni bölümde Suna'nın başını yakacak.

VEDA EDİYOR İDDİALARI

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın diziden ayrılacağı iddiaları sosyal medyada gündem oldu.