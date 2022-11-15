Hikayesi gerçek Yalı Çapkını’nda flaş ayrılık kararı! Başrolün fişini çektiler! Ferit Suna’nın başını yaktı! ’Beril Bozam gitme’

Yalı Çapkını'nda reytingleri zora sokacak hamle! 9.bölümü kahredecek! Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı fenomen dizi Yalı Çapkını Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Genç oyuncuların başarılı performansıyla kısa sürede geniş izleyici kitlesine sahip olan dizi ile ilgili ortaya atılan iddialar sosyal medyayı salladı. Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın dizideki hikayesinin bittiği iddia edilirken izleyiciler ''Beril Pozam diziden ayrılacak mı?" sorusunu sıkça araştırmaya başladı.
YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜMÜNDE YER YERİNDEN OYNAYACAK!
Her Cuma saat 20:00'da Star'da yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin 9. bölüm fragmanı şok etkisi yarattı.
Geçtiğimiz bölümde Suna eniştesi Ferit'i öpmüştü. Mide bulandıran olayı öğrenen Seyran ise hem Ferit'i hem de Suna'yı topa tutmuştu.
Seyran Ferit ile kavga ettikten sonra Suna'dan hesap sormak için babasının evine gitmişti.
İki kız kardeş odada hararetli şekilde konuşurken durumu merak eden anne Esme kızlarının konuşmasını dinlemek için kulağını kapıya dayamıştı.
Onu göre Kazım Ağa ise ne olup bittiğini öğrenmek için Esme'yi sessizce kenara koyup kızlarını dinlemeye başlamıştı. Seyran'ın Suna'ya söylediği 'Bir insan kardeşinin kocasını niye öper ki' sözlerini duyan Kazım Ağa çıldırmış bir şekilde odaya dalarak önce Seyran'ı sonra Suna'yı tartaklamıştı.
Kızını istemediği biriyle evlendirmeye karar veren Kazım Ağa yeni bölümde Suna'nın başını yakacak.
VEDA EDİYOR İDDİALARI
Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın diziden ayrılacağı iddiaları sosyal medyada gündem oldu.