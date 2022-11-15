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    • Televizyon
    • 15.11.2022 11:28
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    • 15.11.2022 11:28
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    Gönül Dağı'nın Dilek'i kesin dönüş yaptı! Gülsim Ali İlhan başrolü geri kaptı! Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızıyla birlikte...

    Gönül Dağı'nın sevilen başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan sezon finalinde diziden aniden ayrılmıştı. Dilek karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncunun yeni adresi belli oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızıyla birlikte geri döndü! İşte yeni dizisi...

    Gönül Dağı’nın Dilek’i kesin dönüş yaptı!

    TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde oynadığı Dİlek karakteriyle yıldızı parlayan Gülsim Ali İlhan'ın projesi açıklandı. Berk Atan ile başrolde yer alan ancak sezon finalinde hikayesi bittiği için diziden çıkan başarılı oyuncunun hangi dizide rol alacağı merak ediliyordu. Ve beklenen an geldi. O dizi ile karşımıza çıkacak.

    Selahaddin Eyyubi'yi anlatacak dönem dizisinde oynayacağı konuşuluyordu. Ters köşe yapan güzel oyuncu Uğur Güneş ile partner olacak. İşte yeni dizisi hakkında bilgiler...

    GÜLSİM ALİ İLHAN AVCI İLE EKRANLARDA BOY GÖSTERECEK!

    Gülsim Ali İlhan Uğur Güneş'in başrolünde yer alacağı Avcı dizisinin kadrosuna katıldı.

    ANLAŞMA SAĞLANDI

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gülsim Ali ve Uğur Güneş Avcı dizisiyle anlaşma sağladı.

    SON ANDA VAZGEÇMİŞTİ

    Gülsim Ali'nin adı son olarak Selahaddin Eyyubi'yi anlatacak dönem dizisiyle anılmıştı. Güzel oyuncu bu projeden vazgeçti.

    İKİLİ ŞOV YAPACAK

    Güzel oyuncu son olarak Kanunsuz Topraklar'da rol alan Uğur Güneş ile aynı projede başrolde yer alacak.

        UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

        Uğur Güneş 10 Kasım 1987 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara'da büyüyüp üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

        2014 yılında yayınlanan Urfalıyım Ezelden dizisi ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu 2015 yılında Seddülbahar 32. Saat dizisinde yer aldı. 2015-2016 yılında yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı.

        2017 yılında İsimsizler dizisinde canlandırdığı Kaymakam Fatih karakteri ile başrolü üstlendi. Son olarak başrolünde yer aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Yılmaz Akkaya karakterine hayat verdi.
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        Haberler Televizyon Gönül Dağı'nın Dilek'i kesin dönüş yaptı! Gülsim Ali İlhan başrolü geri kaptı! Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızıyla birlikte...
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