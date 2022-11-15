Gönül Dağı'nın Dilek'i kesin dönüş yaptı! Gülsim Ali İlhan başrolü geri kaptı! Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızıyla birlikte...

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde oynadığı Dİlek karakteriyle yıldızı parlayan Gülsim Ali İlhan'ın projesi açıklandı. Berk Atan ile başrolde yer alan ancak sezon finalinde hikayesi bittiği için diziden çıkan başarılı oyuncunun hangi dizide rol alacağı merak ediliyordu. Ve beklenen an geldi. O dizi ile karşımıza çıkacak.
Selahaddin Eyyubi'yi anlatacak dönem dizisinde oynayacağı konuşuluyordu. Ters köşe yapan güzel oyuncu Uğur Güneş ile partner olacak. İşte yeni dizisi hakkında bilgiler...
GÜLSİM ALİ İLHAN AVCI İLE EKRANLARDA BOY GÖSTERECEK!
Gülsim Ali İlhan Uğur Güneş'in başrolünde yer alacağı Avcı dizisinin kadrosuna katıldı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gülsim Ali ve Uğur Güneş Avcı dizisiyle anlaşma sağladı.
SON ANDA VAZGEÇMİŞTİ
Gülsim Ali'nin adı son olarak Selahaddin Eyyubi'yi anlatacak dönem dizisiyle anılmıştı. Güzel oyuncu bu projeden vazgeçti.
İKİLİ ŞOV YAPACAK
Güzel oyuncu son olarak Kanunsuz Topraklar'da rol alan Uğur Güneş ile aynı projede başrolde yer alacak.