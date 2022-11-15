Başrolün fişini çektiler! Hikayesi gerçek Yalı Çapkını'nda flaş ayrılık kararı! Ferit Suna'nın başını yaktı! 'Beril Bozam gitme'

Star'ın ilgi ile takip edilen dizisi Yalı Çapkını yayınlanan 1. bölümüyle reyting tahtına oturmuştu. 8 bölüm boyunca tahttan inmeyen dizi ile ilgili ayrılık kararı her şeyi alt üst edecek. Son bölümde Kazım Ağa kızı Suna'yı zorla evlendirmek istemişti. Seyran ve Ferit ise Suna'yı kurtarmak için kaçırma planı yaptı. 9. bölümü merakla beklenen dizideki son gelişme izleyiciye saç baş yoldurttu. Babasına karşı gelemeyen Suna çareyi intihar etmekte mi buldu? Yeni bölümde neler olacak? Ünlü oyuncu Beril Pozam Yalı Çapkını'ndan ayrıldı mı, ayrılacak mı? İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜMÜNDE YER YERİNDEN OYNAYACAK!
Her Cuma saat 20:00'da Star'da yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin 9. bölüm fragmanı şok etkisi yarattı.
Geçtiğimiz bölümde Suna eniştesi Ferit'i öpmüştü. Mide bulandıran olayı öğrenen Seyran ise hem Ferit'i hem de Suna'yı topa tutmuştu.
Seyran Ferit ile kavga ettikten sonra Suna'dan hesap sormak için babasının evine gitmişti.
İki kız kardeş odada hararetli şekilde konuşurken durumu merak eden anne Esme kızlarının konuşmasını dinlemek için kulağını kapıya dayamıştı.
Onu göre Kazım Ağa ise ne olup bittiğini öğrenmek için Esme'yi sessizce kenara koyup kızlarını dinlemeye başlamıştı. Seyran'ın Suna'ya söylediği 'Bir insan kardeşinin kocasını niye öper ki' sözlerini duyan Kazım Ağa çıldırmış bir şekilde odaya dalarak önce Seyran'ı sonra Suna'yı tartaklamıştı.
Kızını istemediği biriyle evlendirmeye karar veren Kazım Ağa yeni bölümde Suna'nın başını yakacak.
VEDA EDİYOR İDDİALARI
Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın diziden ayrılacağı iddiaları sosyal medyada gündem oldu.