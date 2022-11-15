Arka Sokaklar'dan üzen haber! Mesut'suz kalan dizi final iddiasıyla çalkalanıyor 'Çekimlere ara verildi' Zafer Ergin'den itiraf gibi açıklama!

Arka Sokaklar'dan üzen haber! Mesut'suz kalan dizi ara mı verdi, bitti mi merak ediliyor. Kanal D'nin sevilen dizisi hakkında sosyal medyada konuşulan iddialar az buz değil! Peki neler oluyor?
ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ OLDU?
Tam 16 sezon boyunca ilgi ile takip edilen Arka Sokaklar dizisi ile ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor. Rıza Baba karakterine hayat veren ve dizinin başrol oyuncularından biri olan Zafer Ergin'in açıklamaları sosyal medyayı salladı.
Dizinin çekimlerine ara verildiği iddia edildi. Hikayenin en sevilen karakteri olan Mesut'u canlandıran Şevket Çoruh, yeni bir kariyer hedefi ile ekipten ayrılmıştı.
Mesut gidince, birçok izleyicinin de Arka Sokaklar dizisine eskisi kadar büyük ilgi göstermediği, reyting sonuçları ile ortaya çıktı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Arka Sokaklar, Yalı Çapkını dizisinin yayınlanmaya başlamasıyla reytinglerde geride kaldı.
''ÇEKİME ARA VERİLDİ''
Dizinin sevilen baş karakterlerinden Rıza Baba'ya hayat veren Zafer Ergin, sıkıntıları itiraf etti.