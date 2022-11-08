Hicran dizisi konusu ne oyuncuları kimler? Kanal D'nin yeni dizisi Hicran ne zaman, saat kaçta? Hicran dizisi nerede çekiliyor?

Gündüz kuşağı yapımları arasına Hicran dizisi de katıldı. Yönetmenliğini Gürsel Ateş'in yaptığı dizinin senaryosunu ise Gayb senaryo ekibi kaleme alıyor. 7 Kasım 2022 tarihinde yayın hayatına başlayan dizi hakkında bir çok soru araştırılıyor. Peki Hicran dizisi konusu ne oyuncuları kimler? Kanal D'nin yeni dizisi Hicran ne zaman, saat kaçta? Hangi günler yayınlanıyor?
HİCRAN DİZİS HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?
Hicran dizisi hafta içi her gün saat 17:00'da Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.
HİCRAN DİZİSİ KONUSU NE OYUNCULARI KİMLER?
Konusu;
Aşkı hiç tatmamış bir adam olan Emre'yle, kaybettiğini sandığı bebeğini bulma umuduyla nefes alan Hicran'ın aşkı…
Hicran, kendi kızı olduğunu bilmeden bakıcılık yapmak için geldiği konakta hem yıllar önce kaybettiği kızını bulacak. Hem de aşkı tadacaktır. Üvey annesi Keriman ve Emre'nin kayınvalidesi Aliye'nin oynadığı oyunlar sonucu ayrı düşen anne-kız, Hicran ve Melek kaderin cilvesiyle tekrar bir araya gelirler.
Bugüne kadar aşkı hiç tatmamış, halası Nurten'in baskılarıyla Maral'la evlenmiş olan Emre'yi hayata bağlayan tek şey kızı sandığı Melek'tir. Annesi bildiği Maral'ın ölümüne şahit olan Melek, yaşadığı travma sonucu sessizliğe gömülmüştür. Emre'nin tek isteği Melek'in baba deyişini tekrar duyabilmektir. Hicran'ın konağa gelişiyle herkesin hayatı değişir. Melek gömüldüğü sessizlikten çıkarken, Emre de yüreğinin derinlerinden gelen sese kulak verecek, Hicran'a aşık olacaktır.