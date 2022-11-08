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    • Televizyon
    • 08.11.2022 23:41
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    • 08.11.2022 23:42
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 8. bölüm İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam 8. yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD ATV İZLE

    ATV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 8. bölümüyle ekranlara gelecek .Diziyi canlı bir şekilde izlemek isteyen binlerce kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Ben Bu Cihana Sığmzam 8. bölüm CANLI izlemek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam 8. bölüm İZLE

    ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 8. bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Diziyi canlı izlemek isteyen binlerce kişi arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar...

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 8. BÖLÜM İZLE

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 8. BÖLÜM KONUSU

    Cezayir, Sabit'in olası bir intikam saldırısına karşı hem Leyla hem de Firuze'nin yaşadığı evlerde olağanüstü önlemler almak zorunda kalır. Canan, Gülendam'a Firuze'nin bebeği aldırmayı düşündüğünü söyler.

    Cezayir, Asım Kaptan ve Ekabir, bundan sonraki stratejilerini belirlemek için bir araya gelirler. Ömer Asaf, Azamet, Cafer, Canberk ve Ethem, hastanede öldürülen Sabit'in adamlarını Sabit'in mekanına getirdiklerinde tuzağa düşürülürler. Bu tuzakta, Ethem'in daha önce görmediğimiz marifetleri ortaya çıkar.

        Şamil, Suna için bir uçurtma yapar. Birlikte onu uçurmak planları vardır ve bu durum onları birbirlerine daha da yakınlaştırır. Cezayir, ailesini toplayarak bundan sonra bir süre dışarı çıkmamaları gerektiğini söyler ve bu da ailede huzursuzluğa yol açar.

        Leyla, Cezayir'e artık hangi kimliğini kullanacağına karar vermesi gerektiğini sert bir dille söyler. Cezayir, 17 sene önce İstanbul'da kurduğu düzeni tekrar hayata geçirmek için harekete geçer ve buna da illegal alemin kara parasını aklama işini yapan Agop'la başlar.

        Eve tıkılı kalan aile, evde kendilerine yeni yeni işler icat ederler. Cezayir'den intikam almak için fırsat kollayan Sabit, hiç kimsenin tahmin etmediği bir anda saldırıya geçer.
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