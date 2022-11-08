Ben Bu Cihana Sığmazam 8. bölüm CANLI YAYIN İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam 8. yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD ATV CANLI İZLE

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 8. bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Diziyi canlı izlemek isteyen binlerce kişi arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 8. BÖLÜM KONUSU
Cezayir, Sabit'in olası bir intikam saldırısına karşı hem Leyla hem de Firuze'nin yaşadığı evlerde olağanüstü önlemler almak zorunda kalır. Canan, Gülendam'a Firuze'nin bebeği aldırmayı düşündüğünü söyler.
Cezayir, Asım Kaptan ve Ekabir, bundan sonraki stratejilerini belirlemek için bir araya gelirler. Ömer Asaf, Azamet, Cafer, Canberk ve Ethem, hastanede öldürülen Sabit'in adamlarını Sabit'in mekanına getirdiklerinde tuzağa düşürülürler. Bu tuzakta, Ethem'in daha önce görmediğimiz marifetleri ortaya çıkar.