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    • Televizyon
    • 07.11.2022 15:29
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    • 07.11.2022 15:30
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    Masterchef Fatmanur bir anda yere yığıldı! Kimse inanmamıştı! Nefret edenler bile acıdı! Meğer hastalığı...

    Masterchef sevilen yarışma programları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün sık sık gündeme gelen yarışmacılar arasında yer alan Fatmaur bir anda yere yığılarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Şeflerin ve yarışmacıların inanmaması ve 'yine şov yapıyor' demesinin ardından gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Masterchef Fatmanur bir anda yere yığıldı!

    Geçtiğimiz akşam yayınlanan dokunulmazlık bölümünde yarışmacılarından Fatma Nur'un bayılması izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merak edilenler...

    MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 FATMA NUR NEDEN BAYILDI?

    Masterchef Türkiye 2022 yarışması her bölümü ile dikkatleri çekmeyi başarıyor. Yarışmanın fenomen ismi haline gelen Fatma Nur yine izleyicileri şoke eden bir olaya imza attı. Birçok kişi ise şu yorumları yaptı. "Şefler bile farkında şovu kes Fatma Nur artık bir şeylerin farkına var" gbi yorumların ardından şefler da kendisine inanmadı. Fakat gerçek sonradan ortaya çıktı. Hastalığını duyanlar yaptığı yorumlardan dolayı çok utandılar.

    PANİK ATAKMIŞ

    Yarışmacı Fatma Nur yayın sırasında baygınlık geçirdi. Takım arkadaşlarının yapmış olduğu kötü yorumlara daha fazla dayanamayan Fatma Nur en son Yağız'ın söyledikleri karşısında şoke oldu.. Yağız "benim şu an şekerim çok düşük ve dilimin de kemiği yok" sözleri karşısında Fatma Nur "ne yapacaksın bana mı uçacaksın oradan" diyip yere yığıldı.

        FATMA NUR SEVENLERİNİ ÜZDÜ

        Olduğu yere yığılınca yardımına ilk Danilo Şef koştu. Sosyal medya hesabından üzerinden yapılan yorumlar ise şu şekilde oldu. Fatma Nur'un stresini yönetemediği ve bu durum karşısında da panik atak geçiridiği ortaya çıktı. Birçok kişi ise " Allah yardımcısı olsun" zor bir hastalığı olan Fatma Nur'un yarışmanın ilk günlerinde de Dilan İle kavga ettikten sonra hastalığınıbn ortaya çıktığı belirtildi.

        MASTERCHEF FATMA NUR ENGELLİ Mİ?

        Fatma Nur Uçar'ın doğuştan bir kalça çıkıklığı vardır. Bundan ötürü bir bacağı diğer bacağında 3 cm daha kısadır. Masterchef Fatma Nur, MasterChef 2022'ye katıldı.

        MASTERCHEF FATMANUR KAÇ YAŞINDA?

        İlk turda yaptığı Sushi yemeği ile şeflerden üç evet alan ve ikinci tura yükselen Fatma Nur ikinci turda üçlü elemede Alis ve İsmail'den daha iyi bir balık çorbası yaparak adını bir üst tura yazdırmıştı. Fatma Nur Uçar 23 yaşında. 10 yaşından beri bu mesleğin içerisinde olduğunu söylüyor.

            MASTERCHEF FATMA NUR NERELİ

            MasterChef 2022'ye Fathiye'den katılan Fatma Nur Uçar 23 yaşındadır ve aslen Yozgatlı'dır. 10 yaşından bu yana aşçılık mesleğiyle ilgilendiğini ifade eden Uçar, Fethiye'de bir otelde sushi şefi olarak çalışmaktadır.
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            Haberler Televizyon Masterchef Fatmanur bir anda yere yığıldı! Kimse inanmamıştı! Nefret edenler bile acıdı! Meğer hastalığı...
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