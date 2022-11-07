Masterchef Fatmanur bir anda yere yığıldı! Kimse inanmamıştı! Nefret edenler bile acıdı! Meğer hastalığı...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 FATMA NUR NEDEN BAYILDI?

Masterchef Türkiye 2022 yarışması her bölümü ile dikkatleri çekmeyi başarıyor. Yarışmanın fenomen ismi haline gelen Fatma Nur yine izleyicileri şoke eden bir olaya imza attı. Birçok kişi ise şu yorumları yaptı. "Şefler bile farkında şovu kes Fatma Nur artık bir şeylerin farkına var" gbi yorumların ardından şefler da kendisine inanmadı. Fakat gerçek sonradan ortaya çıktı. Hastalığını duyanlar yaptığı yorumlardan dolayı çok utandılar.