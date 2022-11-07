Masterchef Fatmanur bir anda yere yığıldı! Kimse inanmamıştı! Nefret edenler bile acıdı! Meğer hastalığı...

Geçtiğimiz akşam yayınlanan dokunulmazlık bölümünde yarışmacılarından Fatma Nur'un bayılması izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merak edilenler...
MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 FATMA NUR NEDEN BAYILDI?
Masterchef Türkiye 2022 yarışması her bölümü ile dikkatleri çekmeyi başarıyor. Yarışmanın fenomen ismi haline gelen Fatma Nur yine izleyicileri şoke eden bir olaya imza attı. Birçok kişi ise şu yorumları yaptı. "Şefler bile farkında şovu kes Fatma Nur artık bir şeylerin farkına var" gbi yorumların ardından şefler da kendisine inanmadı. Fakat gerçek sonradan ortaya çıktı. Hastalığını duyanlar yaptığı yorumlardan dolayı çok utandılar.
PANİK ATAKMIŞ
Yarışmacı Fatma Nur yayın sırasında baygınlık geçirdi. Takım arkadaşlarının yapmış olduğu kötü yorumlara daha fazla dayanamayan Fatma Nur en son Yağız'ın söyledikleri karşısında şoke oldu.. Yağız "benim şu an şekerim çok düşük ve dilimin de kemiği yok" sözleri karşısında Fatma Nur "ne yapacaksın bana mı uçacaksın oradan" diyip yere yığıldı.