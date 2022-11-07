Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizisi Yalı Çapkını'nda kan gövdeyi götürdü! 'Seyran öldü' Ortalık Savaş alanı! Ferit ve Suna başını taşlara vuracak!

Nedeni bilinmez ama Kazım Ağa Suna'nın yerine Seyran'ı boğazından tutarak şiddet uygulamaya başladı. 8. bölüm fragmanını izleyenler 'Seyran bu kez öldü' yorumu yaptı.

YALI ÇAPKINI KİMİN HAYATI?

Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var.