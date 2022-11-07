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    • Televizyon
    • 07.11.2022 18:20
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    • 07.11.2022 18:21
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    Babasının katilini ararken pusuya düştü! Baba dizisinde Hakan Kurtaş'ın cenazesi kalktı! 'İntikamını alamadan öldü'

    Baba dizisinde 23. bölüm ortalığı inletti. Show TV ekranlarının ilgi ile izlenen dizisi Baba'da bu hafta kan gövdeyi götürüyor. Babasının katilinin peşine düşen İlhan'ı zor günler bekliyor. Macit Koper'in canlandırdığı Ferit Karaçam'ın cenazesinin kalktığı dizide bu kez İlhan için iddialar ortaya atıldı. Hakan Kurtaş'ın hayat verdiği İlhan karakteri son bölümde başından darbe alarak yerde kanlar içinde kalıyor. İşte detaylar...

    Babasının katilini ararken pusuya düştü!

    Babasının katilini ararken pusuya düştü! Baba dizisinde Hakan Kurtaş'ın cenazesi kalktı! Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın paylaştığı Baba dizisi her hafta Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de yayınlanıyor. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı fenomen dizi her bölümüyle reytinglerde dikkat çeken başarı elde ediyor. 23. bölüme kadar ilgi ile takip edilen dizinin son bölümünde İlhan'ın hayatı tehlikeye giriyor. İşte merak edilenler!

    BABA 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Çöpköy'de Selahattin'in kuralları hayatı gittikçe zorlaştırırken, Emin herkesin umutlarını yeşerten bir hamle yapar fakat olaylar hiç beklenmedik bir noktaya ulaşır.

    Kadir hiç istemediği bir şekilde Çöpköy halkıyla karşı karşıya gelir. Ummadığı bir anda tehdit altında kalan Firuze, istemeden de olsa Kadir'i ve Çöpköy'ü çok zor durumda bırakır.

        İlhan'ın Çöpköy'e gelmesiyle birlikte Büşra ile arasındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlarken İlhan beklemediği bir hesaplaşmayla karşı karşıya kalır.

        İLHAN ÖLECEK Mİ?

        Hakan Kurtaş'ın canlandırdığı İlhan karakterinin son bölümde başına çok kötü şeyler geliyor. Babasının katilinin peşinden koşan İlhan pusuya düşürülüyor.

        Evindeyken aniden arkasından gelen bir kişi başından vurarak yere düşürüyor. Yerde kanlar içinde kalan İlhan'ın ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak.

        Öte yandan 23. bölüm fragmanını izleyenler 'İntikamını alamadan öldü' yorumunda bulundu.
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        Haberler Televizyon Babasının katilini ararken pusuya düştü! Baba dizisinde Hakan Kurtaş'ın cenazesi kalktı! 'İntikamını alamadan öldü'
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