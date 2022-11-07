Babasının katilini ararken pusuya düştü! Baba dizisinde Hakan Kurtaş'ın cenazesi kalktı! 'İntikamını alamadan öldü'

Babasının katilini ararken pusuya düştü! Baba dizisinde Hakan Kurtaş'ın cenazesi kalktı! Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın paylaştığı Baba dizisi her hafta Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de yayınlanıyor. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı fenomen dizi her bölümüyle reytinglerde dikkat çeken başarı elde ediyor. 23. bölüme kadar ilgi ile takip edilen dizinin son bölümünde İlhan'ın hayatı tehlikeye giriyor. İşte merak edilenler!
BABA 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çöpköy'de Selahattin'in kuralları hayatı gittikçe zorlaştırırken, Emin herkesin umutlarını yeşerten bir hamle yapar fakat olaylar hiç beklenmedik bir noktaya ulaşır.
Kadir hiç istemediği bir şekilde Çöpköy halkıyla karşı karşıya gelir. Ummadığı bir anda tehdit altında kalan Firuze, istemeden de olsa Kadir'i ve Çöpköy'ü çok zor durumda bırakır.