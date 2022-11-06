Yalı Çapkını'nda ayrılık kararı! Suna Asuman'ı yalıdan şutluyor! Yerine geçip çocuk doğuracak! İfakat'ın hain planı ortaya çıktı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı Yalı Çapkını dizisi 11 Kasım Cuma günü 8. bölümüyle Star'da yayınlanacak. Dizi ile ilgili bir çok detay gün yüzüne çıktı.

YALI ÇAPKINI HİKAYESİ GERÇEK DEMİŞTİ!

Dizi hakkında açıklama yapan Budayıcıoğlu ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız.'' diyerek 'Yalı Çapkını gerçek bir hikaye mi?' sorusundaki merakları giderdi.