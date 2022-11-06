Survivor hakkında aramalar hız kazandı. Yarışmayı yakından takip edenler, "Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler? Gönüllüler- Ünlüler takımı belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar!
SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER, GÖNÜLLÜLER - ÜNLÜLER KADROSU BELLİ OLDU MU?
Survivor 2023 yarışmacıları henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında habere ekleyeceğiz.
SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2023 sezonunun başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sezonlarda Şubat ayında yayına başlayan Survivor'ın bu yıl da Şubat'ta yayına gireceği bekleniyor.