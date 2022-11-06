Gibi dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizinin yeni sezonu 21 Ekim 2022 seyirci ile buluştu.Ancak 3. sezon 1 bölüm olarak platformda yer aldı. Peki, GİBİ 3. sezon 2. bölüm ne zaman çıkacak? GİBİ yeni bölümler hangi gün yayınlanacak? 3. Sezon kaç bölüm olacak? İşte merak edilenler!
GİBİ 3. SEZON GELDİ!
Gibi yeni sezon çekimleri geçtiğimiz aylarda başladığı duyurulmuştu. Normalde 7 Ekimde başlaması beklenen dizinin 3. Sezonu ertelenmişti. Dizinin yeni sezonu 21 Ekim 2022 seyirci ile buluştu.
GİBİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.