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    • Televizyon
    • 05.11.2022 12:03
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    • 05.11.2022 12:03
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    3. sezon kaç bölüm olacak? GİBİ 3. sezon 2. bölüm ne zaman çıkacak? GİBİ yeni bölümler hangi gün yayınlanacak?

    Gibi dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizinin yeni sezonu 21 Ekim 2022 seyirci ile buluştu.Ancak 3. sezon 1 bölüm olarak platformda yer aldı. Peki, GİBİ 3. sezon 2. bölüm ne zaman çıkacak? GİBİ yeni bölümler hangi gün yayınlanacak? 3. Sezon kaç bölüm olacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    GİBİ 3. sezon 2. bölüm ne zaman çıkacak?

    Gibi dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizinin yeni sezonu 21 Ekim 2022 seyirci ile buluştu.Ancak 3. sezon 1 bölüm olarak platformda yer aldı. Peki, GİBİ 3. sezon 2. bölüm ne zaman çıkacak? GİBİ yeni bölümler hangi gün yayınlanacak? 3. Sezon kaç bölüm olacak? İşte merak edilenler!

    GİBİ 3. SEZON GELDİ!

    Gibi yeni sezon çekimleri geçtiğimiz aylarda başladığı duyurulmuştu. Normalde 7 Ekimde başlaması beklenen dizinin 3. Sezonu ertelenmişti. Dizinin yeni sezonu 21 Ekim 2022 seyirci ile buluştu.

    GİBİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.

        GİBİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

        Dizinin başrol oyuncuları arasında Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan yer alıyor. Yönetmenliği ilk iki sezon Ömer Sinir yaparken, yeni sezonda yönetmen koltuğuna Onur Uzun oturdu. Dizinin yaratıcılığını Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi yapıyor.

        GİBİ 3. SEZON KAÇ BÖLÜM?

        Gibi yeni sezon izleyenler ile buluştu. 3. sezon henüz 1 bölüm olarak platformda yer aldı. Yeni bölümler için herhangi bir açıklama gelmedi...
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        Haberler Televizyon 3. sezon kaç bölüm olacak? GİBİ 3. sezon 2. bölüm ne zaman çıkacak? GİBİ yeni bölümler hangi gün yayınlanacak?
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