2 Kasım bu akşam hangi diziler var? 📺 Kanal D, TV8, TRT1, STAR TV, ATV ve SHOW TV yayın akışı || 2 KASIM 2022 TV yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Üç Kız Kardeş

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

00:15 Üç Kız Kardeş