Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 02.11.2022 16:46
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    • 02.11.2022 16:46
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    2 Kasım bu akşam hangi diziler var? 📺 Kanal D, TV8, TRT1, STAR TV, ATV ve SHOW TV yayın akışı || 2 KASIM 2022 TV yayın akışı

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var izleyiciler merak ediyorlar. 2 Kasım Çarşamba günü birbirinden iddialı diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Peki, 2 Kasım bu akşam hangi diziler var? 2 Kasım yayın akışı nasıl? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2 Kasım bu akşam hangi diziler var?

    Diziseverler için haftanın her günü ekranlara farklı bir dizi geliyor. Haftanın 7 günü farklı konulardaki diziler izleyicilerine hitap ediyor.

    ÇARŞAMBA GÜNLERİ HANGİ DİZİLER VAR?

    📺KANAL D- O KIZ

    📺STAR TV- GECENİN UCUNDA

    📺FOX TV- BİR PERİ MASALI

    📺SHOW TV- HAYAT BUGÜN

    📺ATV- KURULUŞ OSMAN

    📺TRT1- YERLİ DİZİ

    📺TV8- TUZAK

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
    09:00 Neler Oluyor Hayatta
    11:00 Üç Kız Kardeş
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:00 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 O Kız
    00:15 Üç Kız Kardeş

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Mesut Yar ile Bugün
        09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
        10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
        13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
        16:00 Kiralık Aşk
        18:15 Star Ana Haber
        19:00 Toprak İle Fidan
        20:00 Gecenin Ucunda
        00:30 Yerli Dizi/Tekrar

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri
        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
        13:00 ATV Gün Ortası
        14:00 Mutfak Bahane
        16:00 Esra Erol'da
        19:00 ATV Ana Haber
        20:00 Kuruluş Osman
        21:30 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel
        23:30 Yalnız Kurt

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah
        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
        12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
        18:45 Show Ana Haber
        20:00 Hayat Bugün
        00:15 Kızılcık Şerbeti

            TRT 1 YAYIN AKIŞI

            08:45 Bu Toprağın Sesi
            10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
            13:15 Yeşil Deniz
            15:45 Gönül Dağı
            19:00 Ana Haber
            19:55 İddiaların Aksine
            20:00 Yerli Dizi
            22:30 3'te 3

            TV8 YAYIN AKIŞI

            07:15 8'de Sağlık
            08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
            11:00 Tuzak
            12:45 Canım Annem
            13:30 Yazgı
            14:30 Doya Doya Moda
            16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
            20:00 Tuzak (Yeni bölüm)
            00:15 Tuzak
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            Haberler Televizyon 2 Kasım bu akşam hangi diziler var? 📺 Kanal D, TV8, TRT1, STAR TV, ATV ve SHOW TV yayın akışı || 2 KASIM 2022 TV yayın akışı
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