2 Kasım bu akşam hangi diziler var? 📺 Kanal D, TV8, TRT1, STAR TV, ATV ve SHOW TV yayın akışı || 2 KASIM 2022 TV yayın akışı

Diziseverler için haftanın her günü ekranlara farklı bir dizi geliyor. Haftanın 7 günü farklı konulardaki diziler izleyicilerine hitap ediyor.
ÇARŞAMBA GÜNLERİ HANGİ DİZİLER VAR?
📺KANAL D- O KIZ
📺STAR TV- GECENİN UCUNDA
📺FOX TV- BİR PERİ MASALI
📺SHOW TV- HAYAT BUGÜN
📺ATV- KURULUŞ OSMAN
📺TRT1- YERLİ DİZİ
📺TV8- TUZAK
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Üç Kız Kardeş
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
00:15 Üç Kız Kardeş