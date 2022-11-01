Yürek Çıkmazı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? TRT 1’in Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor, dizi uyarlama mı?

Yürek Çıkmazı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler, dizi uyarlama mı, nerede, hangi ilçede çekiliyor şeklindeki sorular internet arama motorlarında sıkça araştırılır oldu. TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı 1. bölümüyle 1 Kasım bugün yayınlanacak. İşte diziye dair bilgiler...
YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Ayça Bingöl: CENNET
Alp Navruz: HALİL
İrem Helvacıoğlu: ZEYNEP
Mesut Akusta: YILMAZ
TRT 1 YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?
Yıllardır kocası tarafından aile içi şiddete maruz kalan Cennet hastaneye kaldırılır. Bu sırada tanıştığı avukat Zeynep'e ölünce açması şartıyla bir mektup verir. Bu mektup Cennet'in oğlu Halil ile avukat Zeynep'i bir araya getirirken kardeşler arasında yeni bir çatışma doğuracaktır.