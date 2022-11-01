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    • 02.11.2022 11:38
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    • 02.11.2022 11:39
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    TRT 1'in Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor, dizi uyarlama mı? Yürek Çıkmazı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

    Yürek Çıkmazı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler, dizi uyarlama mı, nerede, hangi ilçede çekiliyor şeklindeki sorular internet arama motorlarında sıkça araştırılır oldu. TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı 1. bölümüyle 1 Kasım bugün yayınlanacak. İşte diziye dair bilgiler...

    Yürek Çıkmazı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? TRT 1’in Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor, dizi uyarlama mı?

    Yürek Çıkmazı dizisi bu akşam ilk bölümüyle TRT1'de ekrana gelecek. Başrollerinide Ayça Bingöl, Mesut Akusta, İrem Helvacıoğlu ve Alp Navruz'un yer aldığı dizi hakkında bir çok soru araştırılmaya başlanıdı. Peki Yürek Çıkmazı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? TRT 1'in Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor, dizi uyarlama mı?

    YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    Ayça Bingöl: CENNET

    Alp Navruz: HALİL

    İrem Helvacıoğlu: ZEYNEP

    Mesut Akusta: YILMAZ

    TRT 1 YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

    Yıllardır kocası tarafından aile içi şiddete maruz kalan Cennet hastaneye kaldırılır. Bu sırada tanıştığı avukat Zeynep'e ölünce açması şartıyla bir mektup verir. Bu mektup Cennet'in oğlu Halil ile avukat Zeynep'i bir araya getirirken kardeşler arasında yeni bir çatışma doğuracaktır.

        YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

        Yürek Çıkmazı'nın hikayesi Atike Hınçlıer'in aynı adlı romanından uyarlandı. Kitap tanıtımında antalılan hikayenin gerçek olduğu da vurgulanıyor.

        YÜREK ÇIKMAZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Yürek Çıkmazı dizisi, Yürek Çıkmazı Sokağı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunmaktadır. Bu sokak, Hacı Hüsrev Caddesi'nin çıkmaz sokaklarındandır.

        Öte yandan dizinin bazı bölümleri de Konya'da çekilmektedir.
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        Haberler Televizyon TRT 1'in Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor, dizi uyarlama mı? Yürek Çıkmazı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
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