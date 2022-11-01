Kurtlar Vadisi'ndeki Polat Alemdar bilmecesi 19 yıl sonra çözüldü! Meğer rolü reddeden isim...

En çok akıllarda kalan ve hala eski bölümleri defalarca izlenen dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi, seneler sonra bile adından söz ettiriyor. Diziyle alakalı öyle bir iddia ortaya atıldı ki duyanlar şoke oldu...
Polat Alemdar karakteriyle ün kazanan ve hala adından söz ettiren Necati Şaşmaz'dan evvel fikir edinilen Cenk Torun bu teklifi kabul etmedi. Cem Torun seneler sonra yaptığı bildirimde o dönemde asker kaçağı bulunduğu için rolü geri çevirdiğini ve sonradan pişman bulunduğunu söyledi.
Cem Tosun, Kurtlar Vadisi için teklif geldiğini ama hangi rol için teklif aldığını hatırlamadığını söyledi. Proje olarak Kurtlar Vadisi dizisinde oynaması için teklif aldığını ancak sadece proje üzerinde konuşulduğunu hangi rol için olduğunu hatırlamadığını söyledi. Ancak o dönem reddettiği rolden yana pişmanlık duyduğunu da ifade etti.