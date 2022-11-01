Kurtlar Vadisi'ndeki Polat Alemdar bilmecesi 19 yıl sonra çözüldü! Meğer rolü reddeden isim...

Cem Tosun, Kurtlar Vadisi için teklif geldiğini ama hangi rol için teklif aldığını hatırlamadığını söyledi. Proje olarak Kurtlar Vadisi dizisinde oynaması için teklif aldığını ancak sadece proje üzerinde konuşulduğunu hangi rol için olduğunu hatırlamadığını söyledi. Ancak o dönem reddettiği rolden yana pişmanlık duyduğunu da ifade etti.