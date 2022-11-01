Kızılcık Şerbeti dizisi gerçek mi? Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, karakterleri ne? Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu ne?

Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti hikayesi ve oyuncu kadrosuyla çok konuşuldu. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesini konu alan dizi hakkında bir çok soru araştırılıyor. Peki Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu ne? Kızılcık Şerbeti dizisi gerçek mi? Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, karakterleri ne?
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ GERÇEK Mİ?
Öncelikle şunu belirtelim ki Kızılcık Şerbeti dizisi gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. İşte diğer detaylar...
SHOW TV'NİN YENİ DİZİSİ KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir.
Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.
Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür.