Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu ne? Kızılcık Şerbeti dizisi gerçek mi? Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, karakterleri ne?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ GERÇEK Mİ?

Öncelikle şunu belirtelim ki Kızılcık Şerbeti dizisi gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. İşte diğer detaylar...

SHOW TV'NİN YENİ DİZİSİ KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir.