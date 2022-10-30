Yalı Çapkını 6. son bölüm İZLE - 📺 28 Ekim Yalı Çapkını 6. bölüm STAR TV youtube full HD reklamsız kesintisiz izle!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Bu hafta ekranlara gelen bölümde Yusuf'la kavga eden Ferit, uzun bir süre sakinleşmez ve hıncını Seyran'dan çıkarır. Üniversite sınavında çok iyi puan alan Seyran'ı kötü bir haber beklemektedir. Yeni bölümü izlemek için haberimizin devamını okuyun...