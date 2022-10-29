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    • Televizyon
    • 29.10.2022 11:10
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    • 29.10.2022 11:10
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    Kızılcık Şerbeti gerçek mi, uyarlama mı? Kızılcık Şerbeti nerede hangi okulda çekiliyor? Kızılcık Şerbeti 1.bölüm SHOW TV izle!

    Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti bu akşam Show Tv'de izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Kızılcık Şerbeti gerçek mi, uyarla mı? Kızılcık Şerbeti nerede hangi okulda çekiliyor?

    takvim.com.tr
    Kızılcık Şerbeti 1.bölüm SHOW TV canlı izle!

    Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu akşam Show TV'de 1. bölümüyle izleyiciyle buluşacak dizinin detayları merak ediliyor. İki farklı yaşam tarzındaki ailenin yaşamındaki kesişmeyi anlatan Kızılcık Şerbeti dizisiyle alakalı bilgilere haberimizde yer verdik. Peki, Kızılcık Şerbeti oyuncuları kim, konusu ne? Kızılcık Şerbeti gerçek mi, uyarla mı? Kızılcık Şerbeti nerede hangi okulda çekiliyor? İşte merak edilenler!

    KIZILCIK ŞERBETİ İZLEME EKRANI!

    https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/kizilcik-serbeti-sezon-1-bolum-1-izle/107529

    KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

    İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

    Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

    Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

        KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

        Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yanı sıra;

        Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

        KIZILCIK ŞERBETİ HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

        Kızılcık Şerbeti tanıtım fragmanında yer alan bilgiye göre, dizi gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Yapımcılığını Gold Film'im üstlendiği dizinin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür yazıyor.

        KIZILCIK ŞERBETİ NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ OKULDA?

        Kızılcık Şerbeti İstanbul'un birçok ilçesinde çekilirken, okul sahneleri İstanbul Ataşehir Doğa Koleji'nde çekiliyor.
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        Eren Holding
        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti gerçek mi, uyarlama mı? Kızılcık Şerbeti nerede hangi okulda çekiliyor? Kızılcık Şerbeti 1.bölüm SHOW TV izle!
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