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    • Televizyon
    • 27.10.2022 23:41
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    • 27.10.2022 23:43
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    Aldatmak yeni, 6.bölüm full HD, tek parça İZLE 📺| ATV ALDATMAK dizisi 6. SON BÖLÜM İZLE

    ATV kanalında yayınlanan beğenilen yapım Aldatmak yeni bölümüyle başladı! İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Aldatmak yeni, 6.bölüm İZLE

    ATV kanalında yayınlanan beğenilen yapım Aldatmak yeni bölümüyle başladı!

    ALDATMAK 6. BÖLÜM İZLE

    ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Oltan ile girdiği çıkar çatışması Güzide'yi zor durumda bırakır. Güzide, adaletsizliğe karşı güçlü duruşundan taviz vermediği takdirde Oltan'ın bu meseleyi kolay kolay kapatmayacağının farkındadır.

    Borç içindeki Ozan hem tefecinin, hem de Lara ve Kaan'ın zorlamaları yüzünden iyice köşeye sıkışmıştır. Lara, Oltan tehdidine karşı Kaan'ı uyarsa da Kaan bu uyarıyı dinlemez ve Lara'yı Ozan'a karşı tehlikeli bir hamleye zorlar. Bu hamle Ozan için zorlu ama bir o kadar da beklenmedik sonuçlar doğuracaktır. Yeşim'in ısrarlarına dayanamayan Tarık, Oylum'u yeni evine Öykü ile tanışmaya davet eder. Oylum, her ne kadar babasıyla ilişkisini düzeltmek istese de Yeşim'in evine gitmek konusunda kararsızdır. Annesine ihanet etmeyi bir türlü göze alamayan Oylum verdiği ani kararla hayatının alt üst olmasına sebep olacaktır.

        ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Güzide, Oylum'un hapis cezasına tepki gösterince kendini nezarethanede bulur. Hakim ve Yenersoy Ailesi arasında adli bir savaş patlak verir. Bu süreçte Güzide, Sezai'den büyük destek görür. Kendisini kurtarmak için büyük çaba sarf edenler arasında, beklemediği bir isim de vardır. Tolga ile yaşadığı duygu yüklü bir andan sonra duygularına hakim olmaya çalışan Oylum için her şey daha da karmaşık hale gelir. Bütün bunların arasında, Oylum bir dikkatsizliği sonucu foyasının ortaya çıkması tehlikesi ile karşı karşıya kalır.

        Bir çıkmaza giren Ozan, Oltan'a her şeyi anlatır. Oltan'ın Yenersoy Ailesi'ne karşı edindiği bilgiler giderek artmakta ve tehlikeli bir hal almaya başlamaktadır. Tarık, özel hayatında dengeyi sağlamak için çırpınırken, Yeşim onun ilgisini yeniden çekebilmek için çok daha fazlasını yapmaya hazırdır.
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        Haberler Televizyon Aldatmak yeni, 6.bölüm full HD, tek parça İZLE 📺| ATV ALDATMAK dizisi 6. SON BÖLÜM İZLE
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