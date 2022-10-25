Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm ATV CANLI İZLE 📺Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm izle bedava kesintisiz reklamsız!

ATV ekranlarının gözde dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 6. bölümüyle izleyicileriyle bu akşam buluşuyor. Dizinin sıkı takipçileri canlı yayın için araşrtırmalara başladı. Haberimizden yeni bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz!
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 6. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 6. BÖLÜM KONUSU
Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelenir ve Kurban'a çıkışır. Atakan, Cezayir'e Lokman'dan haber alınamadığını söyler. Leyla, büyük bir tesadüfle Süheyla ve Orhan arasındaki ilişkiyi öğrenir ve bu durumu Cezayir'in bilmesi gerektiğini düşünür. Cezayir, Lokman'la ilgili bir şey bilip bilmediğini öğrenmek için Asım'ın yanına gider.
Orhan, artık bir işine yaramayacağını düşündüğü Süheyla'yı yanından kovar. Azamet ve Ömer Asaf, Lokman'ın bulunduğu yerle ilgili bir ipucu bulurlar ve peşinden giderler. Orhan, artık açığa çıkacağını bildiği için Bagnall'dan yardım ister.