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    • Televizyon
    • 22.10.2022 08:10
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    • 22.10.2022 08:10
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    ATV Kuruluş Osman 101. SON bölüm TEK PARÇA FULL CANLI YAYIN İZLE - KURULUŞ OSMAN 101. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLE 📺

    Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen dizinin 101. bölümü heyecanla aratılıyor. İşte Kuruluş Osman 101. bölüm izleme linki sayfamızda

    takvim.com.tr
    KURULUŞ OSMAN 101. BÖLÜM YAYIN İZLE 📺 |

    Kuruluş Osman 101. bölümü milyonlarca kiişi tarafından heyecanla bekleniyor. 101. bölümüyle 19 Ekim Çarşamba akşamı atv'de yayınlanacak diziyi izlemek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. İşte Kuruluş Osman 101. bölümü...

    KURULUŞ OSMAN 101. BÖLÜM İZLE

    KURULUŞ OSMAN ATV CANLI YAYIN SON BÖLÜM İZLE

    100. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Dizinin 100. bölümünde; Kantakuzenos'un Konstantinapol'de kurduğu büyük oyun, Osman Bey yüzünden boşa düşmesi üzerine harekete geçer. Kantakuzenos, yeni oyunu için adımlarını atmaya başlar. Bu atılacak adımların ilki, Olof olmuştur.

    Kardeşi Saga'nın intikamını almak isteyen Olof, adamlarıyla Osman Bey'in oğlu Orhan'ı kaçırmak ister. İmparator Andronikos'la yaptığı sulh anlaşmasıyla Osman Bey'in yönetimine geçen Makri Mevkii'nde ki köye saldırıp Hristiyan halkı katleder. Hristiyan tebaayı korumakla görevli Batur Bey ve Alplarını şehit eder.

    Hristiyan tebaanın katili suçunu Türklerin üstüne atar. Batur'un şehit olması Öktem Bey'in obasına ateş düşürür. Obada büyük bir acı yaşanmaktadır. Bu acı herkesin tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Osman Bey'i içten ve dıştan kuşatmak isteyen Olof, öte yandan sevgilisi Frigg'i Yenişehir'e ajan olarak gönderir.

        Düşmanları Kantakuzenos ve Olof tarafından hem içeriden, hem dışarıdan kuşatılan, aynı zamanda evlatlarıyla sınanan Osman Bey kendisi ve ailesi üzerine yapılan hamleleri kısa sürede fark eder.

        Osman Bey, İmparator Andronikos'la yaptığı sulh anlaşmasıyla yönetimine geçen, Makri Mevkii'nde ki köye saldıranlarla, oğlu Orhan'ı kaçıranların aynı merkezden talimat aldığını Turgut Bey'e söyleyerek "Farklı düşmanlar! Amma hangi pusuya düşsek ardında bunlar vardır… Şehitleri vermek için beni bekler dersin! Gideceğiz! Tedbiri de elden bırakmayacağız! Oyunu onların kurallarına göre oynayacağız! Ben onların karşılarına çıktığımda sen de şehitlerimizi alacaksın!" diyerek düşmanların hamlesine karşı büyük oyununu kurarak harekete geçer.

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
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        Haberler Televizyon ATV Kuruluş Osman 101. SON bölüm TEK PARÇA FULL CANLI YAYIN İZLE - KURULUŞ OSMAN 101. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLE 📺
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