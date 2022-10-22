Osman Bey, İmparator Andronikos'la yaptığı sulh anlaşmasıyla yönetimine geçen, Makri Mevkii'nde ki köye saldıranlarla, oğlu Orhan'ı kaçıranların aynı merkezden talimat aldığını Turgut Bey'e söyleyerek "Farklı düşmanlar! Amma hangi pusuya düşsek ardında bunlar vardır… Şehitleri vermek için beni bekler dersin! Gideceğiz! Tedbiri de elden bırakmayacağız! Oyunu onların kurallarına göre oynayacağız! Ben onların karşılarına çıktığımda sen de şehitlerimizi alacaksın!" diyerek düşmanların hamlesine karşı büyük oyununu kurarak harekete geçer.