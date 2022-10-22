Kuruluş Osman 101. bölümü milyonlarca kiişi tarafından heyecanla bekleniyor. 101. bölümüyle 19 Ekim Çarşamba akşamı atv'de yayınlanacak diziyi izlemek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. İşte Kuruluş Osman 101. bölümü...
100. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizinin 100. bölümünde; Kantakuzenos'un Konstantinapol'de kurduğu büyük oyun, Osman Bey yüzünden boşa düşmesi üzerine harekete geçer. Kantakuzenos, yeni oyunu için adımlarını atmaya başlar. Bu atılacak adımların ilki, Olof olmuştur.
Kardeşi Saga'nın intikamını almak isteyen Olof, adamlarıyla Osman Bey'in oğlu Orhan'ı kaçırmak ister. İmparator Andronikos'la yaptığı sulh anlaşmasıyla Osman Bey'in yönetimine geçen Makri Mevkii'nde ki köye saldırıp Hristiyan halkı katleder. Hristiyan tebaayı korumakla görevli Batur Bey ve Alplarını şehit eder.
Hristiyan tebaanın katili suçunu Türklerin üstüne atar. Batur'un şehit olması Öktem Bey'in obasına ateş düşürür. Obada büyük bir acı yaşanmaktadır. Bu acı herkesin tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Osman Bey'i içten ve dıştan kuşatmak isteyen Olof, öte yandan sevgilisi Frigg'i Yenişehir'e ajan olarak gönderir.