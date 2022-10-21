Şaşırtan açıklama! Arka Sokaklar Mesut Komiser diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar Mesut geri dönecek mi?

Arka Sokaklar 16. sezonuna girmeye hazırlanırken, Şevket Çoruh'un diziden ayrılışı seyircisini üzmüştü.
İlk bölümden, 15. sezonun son bölümüne kadar Mesut karakteri ile Arka Sokaklar'da yer alan Şevket Çoruh'un geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.
ARKA SOKAKLAR MESUT KOMİSER AYRILDI MI?
Arka Sokaklar'ın sevilen karakteri Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh diziden ayrıldığı açıklandı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şevket Çoruh 'Hoşça Kal Mesut' başlıklı bir veda yazısı paylaştı.