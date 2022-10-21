Şaşırtan açıklama! Arka Sokaklar Mesut Komiser diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar Mesut geri dönecek mi?

ŞEVKET ÇORUH NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Şevket Çoruh yaptığı paylaşımda "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler. " ifadelerini kullandı.