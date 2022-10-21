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    • Televizyon
    • 21.10.2022 23:43
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    • 21.10.2022 23:43
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    Şaşırtan açıklama! Arka Sokaklar Mesut Komiser diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar Mesut geri dönecek mi?

    Arka Sokaklar'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ederken Mesut Komiser karakterini oynayan Şevket Çoruh'un bu ani vedası, seyirciyi oldukça şaşırtmıştı. Peki, Arka Sokaklar Mesut Komiser diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar geri dönecek mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar Mesut geri dönecek mi?

    Arka Sokaklar 16. sezonuna girmeye hazırlanırken, Şevket Çoruh'un diziden ayrılışı seyircisini üzmüştü.

    İlk bölümden, 15. sezonun son bölümüne kadar Mesut karakteri ile Arka Sokaklar'da yer alan Şevket Çoruh'un geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

    ARKA SOKAKLAR MESUT KOMİSER AYRILDI MI?

    Arka Sokaklar'ın sevilen karakteri Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh diziden ayrıldığı açıklandı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şevket Çoruh 'Hoşça Kal Mesut' başlıklı bir veda yazısı paylaştı.

        ŞEVKET ÇORUH NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

        Şevket Çoruh yaptığı paylaşımda "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler. " ifadelerini kullandı.

        ARKA SOKAKLAR MESUT GERİ DÖNECEK Mİ?

        Arka Sokaklar dizisinde 632 bölüm yer alan Şevkety Çoruh'un diziye döneceği iddiaları vatandaşları merak ettirdi. Konuyla ilgili Şevket Çoruh'tan henüz bir açıklama gelmedi.

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