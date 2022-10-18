Ben Bu Cihana Sığmazam 5. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLE 📺 | Ben Bu Cihana Sığmazam 5. son, yeni BÖLÜM tek parça, full, kesintisiz CANLI YAYIN İZLE

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    • Televizyon
    • 18.10.2022 20:24
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    • 18.10.2022 20:24
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    Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölümü heyecanla bekleniyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 5. BÖLÜM CANLI yayını...

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam 5. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLE 📺

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yeniden ekranlarda yer alacak. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümü ve detaylar...

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 5. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLE

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Leyla, Gülendam'a ultrason resminin hesabını sorar. Ömer Asaf ve Azamet, Yakup'un yerine geçen kardeşi Habip'in nasıl birisi olduğunu araştırırken başlarını derde sokarlar. Lokman, Asım Kaptan'ı ziyaret ederek Yakup'un öldürülmesiyle bir ilgisinin olup olmadığını anlamaya çalışır. Bekir'in alacaklıları Meltem'i kaçırarak Bekir'e bir gözdağı vermek isterler. Cezayir, olaya müdahale etmek zorunda kalır.

    Cezayir ve ekibi, 17 yıl önce kullandıkları ofislerini tekrar açarlar ve burada yapılan ilk toplantıda Cezayir'in ölmeden önce Ethem'e yüklü miktarda altın emanet bıraktığı ortaya çıkar. Atakan, hiçbir illegal işe bulaşmaması için Cezayir'i son kez uyarır. Lokman, bir hacker olan kızı Melike'yi ofise getirerek Cezayir ve diğer elemanlarla tanıştırır. Azamet, görür görmez kıza karşı bir ilgi duyar. Cezayir ve adamları, yıllar öncesinden kalan altınları geri getirmek için bir plan yaparlar. Cezayir'in peşinde olan Emniyet Müdürü Sinan, Kurban Baba'nın çiftliğini basarken, Cezayir'in altın yüklü tırı da yolda saldırıya uğrar.

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Leyla, iyiye doğru gitmeye başlayınca, güvenlik gerekçesiyle eve çıkartılır. Cezayir, Firuze'ye içini döker ve yaşadıklarını anlatır. Firuze de ona son derece anlayışlı davranır. Mezarlık baskınının failinin Ayıboğan Yakup olduğunu öğrenen Kurban Baba'nın oğulları ve Ömer Asaf, Yakup'un depolarından birini basarlar. Ancak Yakup'u bulamazlar.

        George Bagnall, Orhan'a ABD'nin Ortadoğu politikasını anlatır ve ona yeni bir görev verir. Cezayir, Leyla'yı görmek için eve gittiğinde hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Ömer Asaf, ablası Leyla'nın bu tavrını onaylamaz. Leyla, Gülendam'la da tartışır. Cezayir ve adamları, Yakup'un çiftliğini basarlar ancak Yakup yine ellerinden kaçmayı başarır. Cezayir, bir toplantı tertip ederek, İstanbul'un tüm yeraltı dünyasını bir araya getirir ve kendisine biat etmelerin ister.

        Aralarında Asım Kaptan'ın da olduğu çoğunluğun buna cevabı Cezayir'in ummadığı bir şekilde olur. Ayıboğan Yakup, Cezayir'in ayağına gider ve işbirliği yapmak istediğini söyler. Ancak başına geleceklerden habersizdir. Azamet ve Ömer Asaf, Atakan Başkan tarafından sorguya çekilirler. Firuze'nin annesi Elmas, Gülendam'ı ziyaret ederek, ona, ailede ortalığı karıştıracak küçük bir hediye bırakır. Cezayir, Suna'yla konuşmak istediğinde, kızı hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir tepki verir ve babasına silah çeker.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 5. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLE 📺 | Ben Bu Cihana Sığmazam 5. son, yeni BÖLÜM tek parça, full, kesintisiz CANLI YAYIN İZLE
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