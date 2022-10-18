Ben Bu Cihana Sığmazam 5. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLE 📺 | Ben Bu Cihana Sığmazam 5. son, yeni BÖLÜM tek parça, full, kesintisiz CANLI YAYIN İZLE

George Bagnall, Orhan'a ABD'nin Ortadoğu politikasını anlatır ve ona yeni bir görev verir. Cezayir, Leyla'yı görmek için eve gittiğinde hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Ömer Asaf, ablası Leyla'nın bu tavrını onaylamaz. Leyla, Gülendam'la da tartışır. Cezayir ve adamları, Yakup'un çiftliğini basarlar ancak Yakup yine ellerinden kaçmayı başarır. Cezayir, bir toplantı tertip ederek, İstanbul'un tüm yeraltı dünyasını bir araya getirir ve kendisine biat etmelerin ister.