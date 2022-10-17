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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 17.10.2022 12:19
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    • 17.10.2022 12:24
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    📺17 Ekim 2022 ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı! Pazartesi akşamı hangi diziler var? Bugün TV'de neler var?

    17 Ekim TV'de hangi dizilerin olduğu araştırılmaya başlandı. Bu akşamı evde geçirmek isteyenler dizi keyfi yapmak için TV yayın akışını inceliyor. Bugünkü ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı haberimizde! Saatler 20:00'ı gösterdiğinde atv ekranlarında Bir Küçük Gün Işığı dizisi yayınlanacak. Peki Pazar akşamı hangi diziler var? Bugün TV'de neler var? İşte 17 Ekim 2022 ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı!

    📺Pazartesi akşamı hangi diziler var?

    Pazartesi akşamında televizyonda yayınlanacak dizi, film ve programlar merak konusu oldu. Dizi severler sabah saatlerinden itibaren internet arama motorlarında 'Pazartesi akşamı hangi diziler var? Bugün TV'de neler var? 17 Ekim 2022 ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı!' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

    17 EKİM 2022 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Küçük Gün Işığı
    00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
    03:20 Mutfak Bahane
    05:20 Bir Zamanlar Çukurova

    17 EKİM 2022 PAZARTESİ TRT 1

    05:45 Benim Adım Melek
    08:45 Bu Toprağın Sesi
    10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
    13:15 Yeşil Deniz
    15:40 Balkan Ninnisi
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
    00:15 Yerli Sinema Af
    02:00 Balkan Ninnisi
    04:45 Yeşil Deniz

        17 EKİM 2022 PAZARTESİ KANAL D

        07:00 Öyle Bir Zaman Geçer ki
        09:00 Neler Oluyor Hayatta
        11:00 Arka Sokaklar
        13:00 Gelinim Mutfakta
        16:00 Aşk ve Umut
        17:00 Arka Sokaklar
        18:30 Kanal D Ana Haber
        20:00 Yerli Sinema Katakulli: Gözükaralar
        22:00 Yerli Sinema Katakulli: Gözükaralar
        23:45 Yargı
        02:45 Gelinim Mutfakta
        05:00 Yabancı Damat

        17 EKİM 2022 PAZARTESİ SHOW TV

        07:00 Yeni Gelin

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Bir Şansım Olsa

        14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Mucize Aşk

        22:45 Çaylaklar

        00:45 Çaylaklar

        02:30 Çiçek

        04 :15 Bir Şansım Olsa

        17 EKİM 2022 PAZARTESİ TV 8

        06:30 Oynat Bakalım
        07:15 8'de Sağlık
        08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
        11:00 MasterChef Türkiye
        12:45 Canım Annem
        13:30 Yazgı
        14:30 Doya Doya Moda
        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
        20:00 MasterChef Türkiye
        00:15 Yazgı
        01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
        03:30 Doya Doya Moda
        05:00 Canım Annem

            17 EKİM 2022 PAZARTESİ STAR TV

            07:00 Mesut Yar ile Bugün
            09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
            10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
            13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
            16:00 Kiralık Aşk
            18:15 Star Ana Haber
            19:00 Umudun Askerleri Barış Pınarı
            20:00 Gecenin Ucunda
            23:15 Yalı Çapkını
            02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
            04:00 Aramızda Kalsın
            05:00 Gecenin Ucunda
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            Haberler Televizyon 📺17 Ekim 2022 ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı! Pazartesi akşamı hangi diziler var? Bugün TV'de neler var?
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