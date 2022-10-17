📺17 Ekim 2022 ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı! Pazartesi akşamı hangi diziler var? Bugün TV'de neler var?

Pazartesi akşamında televizyonda yayınlanacak dizi, film ve programlar merak konusu oldu. Dizi severler sabah saatlerinden itibaren internet arama motorlarında 'Pazartesi akşamı hangi diziler var? Bugün TV'de neler var? 17 Ekim 2022 ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 yayın akışı!' konularını araştırıyor. İşte detaylar...
17 EKİM 2022 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Zamanlar Çukurova
17 EKİM 2022 PAZARTESİ TRT 1
05:45 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:40 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Yerli Sinema Af
02:00 Balkan Ninnisi
04:45 Yeşil Deniz