Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 17.10.2022 07:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.10.2022 07:30
    ABONE OL

    🎬 Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı bomba? YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - 'Senin o kocam dediğin adam var ya...'

    Son dönemlerin en çok konuşulan dizileri arasına girmeyi başaran Yalı Çapkını dizisi 5. bölüm fragmanıyla izleyicinin aklını aldı. 4. bölüm sahneleri nefes keserken gözler bu kez 5. bölüme çevrildi. Dizinin 5. bölümü 21 Ekim Cuma akşamı ekranlara gelecek. Peki Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı YAYINLANDI MI? 5. bölüm fragmanında 'Sen o kocam dediğin adam var ya...' sözleri dikkat çekti. İşte YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜM FRAGMAN!

    takvim.com.tr
    YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜM FRAGMAN!

    STAR TV ekranlarının yeni iddialı dizisi Yalı Çapkını 4. bölümü yayınlandı. Dizinin takipçileri 5. bölüm fragmanı için arayışa geçti. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı ÇApkını dizisi, daha ilk fragmanıyla büyük beğeni toplamıştı. Peki Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı YAYINLANDI MI? İşte YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜM FRAGMAN! 'Sen o kocam dediğin adam var ya...'

    YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    Yalı Çapkını 4. bölümüyle 14 Ekim'de izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen 5. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmana, ''Kardeşin yerine elin oğluna mı güvendin?'' ve ''Sen o kocam dediğin adam var ya...'' sözleri damga vurdu.

    YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

    Yalı Çapkını, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alıyor.

    YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    SEYRAN - AFRA SARAÇOĞLU 👇

    Kazım ve Esme'nin küçük kızı. Ablası gibi Antep'in parmakla gösterilen genç kızlarındandır. En az ablası kadar güzel ve eğitimlidir. Okuyup kendi ayakları üzerinde durmanın hayalini kurar.Merhametli, sevgi dolu ama yeri geldiğinde de hırçınlaşabilen bir kızdır. İnatçılığı ve azmiyle kendi hayatının kontrolünü eline almak için mücadele etmekten asla vazgeçmez.

    FERİT - MERT RAMAZAN DEMİR 👇

    Halis Ağa'nın torunu, Orhan ve Gülgün'ün küçük oğlu. Ferit şeker hastasıdır. Hem hastalığı hem evin küçük oğlu olması sebebiyle daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evetdenilmiştir. Üniversiteyi yurt dışında okuması sebebiyle de ailenin kurallarını çok fazla içselleştirememiştir. Bu kurallarla çatışma halindedir. Yakışıklı, uçarı, deli dolu, eğlenceli ve çapkındır fakat henüz hiç aşık olmamıştır.

    HALİS AĞA - ÇETİN TEKİNDOR 👇

    Korhan ailesinin reisi. Ferit'in dedesi. Ülkenin en iyi sadekar ustalarından biriyken, yaşlılığın getirdiği hastalıklar sebebiyle geriye çekilmiş ve işleri oğlu Orhan'a devretmiştir. Yine de hala tüm önemli kararları Halis Ağa vermektedir. Otoriter, kuralcı, sert mizaçlı bir adamdır. Bir taraftan odasında mücevher işlemeye çalışarak kendi bedenine meydan okurken, tuttuğu günlüklerle de yaşadığı iç hesaplaşmaları ortaya serer.

        HATTUÇ - ŞERİF SEZER 👇

        Kazım'ın halasıdır. Esme, Suna ve Seyran da ona hala diye hitap ederler. Otorite sahibi, sert mizaçlı bir kadındır. Zamanında Antep'in parmakla gösterilen kızlarından biriyken babası onu kimseyle evlendirmemiştir. Babası ölene kadar hem psikolojik hem fiziksel şiddete uğramış ve bu şiddeti içselleştirmiştir. O yüzden Kazım'ın kızlarına karşı sert tavırlarını destekler.

        İFAKAT - GÜLÇİN ŞANTIRCIOĞLU 👇

        Korhan ailesinin dul kalmış büyük gelini. Çok genç yaşta Halis Ağa'nın uygun görmesiyle yalıya gelin olarak gelmiştir. Daha yirmili yaşlarının başında bir trafik kazası sonucu hem kocasını hem de karnındaki bebeğini kaybetmiştir. Üstüne kayınvalidesinin de kalbi bu yaşananlara dayanamamış ve aile peş peşe acı kayıplar yaşamıştır. Halis Ağa, oğlunun emaneti olarak gördüğü İfakat'in yaralarını sarmış onu yalının hanımı olarak konumlandırmıştır. İfakat, ailenin çıkarlarını her şeyden ve herkesten önemli görür. Korhan soyadına leke gelmemesi için, yapabileceklerinin sınırı yoktur.

        ORHAN - EMRE ALTUĞ 👇

        Halis Ağa'nın oğlu. Ferit ve Fuat'ın babası. Orhan başarılı bir iş adamıdır ama Halis Ağa'nın el yeteneği ona geçmemiştir. Bu yüzden işinde ne kadar başarılı olursa olsun babasını memnun edememiştir. Oğullarına kendine tanınandan daha fazla özgürlük tanısa da onlardan tek isteği Halis Ağa'ya karşı başını öne eğdirmemeleridir. Babasının isteğiyle hiç tanımadan Gülgün'le evlenmiştir. Karısına karşı duyduğu his aşk değil sevgi ve kabullenmişlik olmuştur. Merhametli, anlayışlı ve ruhsal olarak yalnız bir adamdır.

        GÜLGÜN - GÖZDE KANSU 👇

        Orhan'ın karısı, Ferit ve Fuat'ın annesi. Orta sınıf bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Üniversitede mimarlık okurken Halis Ağa'nın oğlu Orhan'a uygun görmesi sonucu hiç tanımadan Orhan'la evlenmeyi kabul edip okulu bırakmıştır. Zamanla kendini çok geliştirmiş ve ailenin vitrin gelini rolünü üstlenmiştir. Gülgün, yaşanılan olaylarla yüzleşmekten kaçınan, ne olursa olsun görmezden gelmeyi seçerek hayatına devam edebilen bir kadındır.

        ABİDİN - ERSİN ARICI 👇

        Ferit'in koruması ve şoförüdür. Fakat aralarında daha çok abi – kardeş ilişkisi vardır. Babası o daha çocukken ölmüş, annesi yeniden evlenmiştir. Üvey babasının onu istememesi neticesinde çocuk yaşta okulu terk edip İstanbul'agelmiştir ve çoğu tekin olmayan pek çok işte çalışmıştır. Yıllar geçip büyüdükten sonra, bir gece şans eseri Orhan'ın hayatını kurtarır ve o gün bu gündür yalıda çalışır. Annesi ile ilişkisi sebebiyle kadınlara karşı güvensizdir.

        SUNA - BERİL POZAM 👇

        Kazım ve Esme'nin büyük kızı. Antep'in parmakla gösterilen genç kızlarındandır. Hem çevreye göre daha eğitimli, hem de güzeldir. Hayali, mutlu bir yuva kurup yaşadığı konaktan kurtulabilmektir. Kardeşini ve annesini çok sever. İkisi için de her şeyi göze alabilecek yapıdadır.

        FUAT - DOĞUKAN POLAT 👇

        Yalının büyük oğlu, Ferit'in abisidir. Aklı başında, sorumluluk sahibi çalışkan biridir. Ferit'in aksine bir kez bile taşkınlık yapmamış, ondan beklentileri karşılamak için var gücüyle çalışmış çabalamıştır.Kendi istek ve arzularını hep geri planda bırakmıştır. Eşi Asuman ile görücü usulü tanışsalar da birbirlerine âşık olmuşlar ve evlenmişlerdir. Baba olmayı çok istemektedir. Ama henüz çocuğu olmamıştır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Alman hastaneleri kapanmanın eşiğinde
        Haberler Televizyon 🎬 Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı bomba? YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - 'Senin o kocam dediğin adam var ya...'
            SON DAKİKA